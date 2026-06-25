São João da Bahia bate recorde e movimenta R$ 2,5 bilhões na economia

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O São João da Bahia alcançou um novo marco em 2026. Após registrar números históricos no ano passado, a festa voltou a crescer e estabeleceu novos recordes no turismo e na economia do estado.

Dados divulgados pela Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) apontam que os festejos juninos receberam cerca de 2 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros. A movimentação gerou uma receita estimada em R$ 2,5 bilhões, superando os resultados de 2025, quando 1,8 milhão de visitantes injetaram R$ 2,3 bilhões na economia baiana.

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Crescimento impulsionado por investimentos

Para o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, os resultados refletem a estratégia adotada pelo Governo do Estado para fortalecer os festejos em diferentes regiões.

Segundo ele, os investimentos em infraestrutura, segurança e programação artística contribuíram para ampliar o fluxo de visitantes e impulsionar a atividade econômica durante o período junino.

“A cada ano, o Governo do Estado amplia os investimentos no São João por toda a Bahia, levando a recordes consecutivos na circulação de turistas e incremento da economia. Em 2026, os resultados comprovam que a nossa estratégia é eficiente, quando garantimos infraestrutura, segurança e atrações. Baianos, brasileiros e estrangeiros celebraram as tradições juninas, juntos, numa demonstração da força do nosso São João globalizado, o maior do Brasil”, afirmou.

Salvador recebeu turistas do Brasil e do exterior



Na capital baiana, um dos destaques foi a presença de visitantes estrangeiros, principalmente vindos da América do Sul e da Europa, atraídos pela programação realizada no Pelourinho.

O intenso movimento também foi registrado nos principais acessos ao estado. Nos últimos sete dias, a Rodoviária da Bahia contabilizou a circulação de 380 mil pessoas. No mesmo período, o aeroporto de Salvador operou com mais de 267 mil assentos em voos nacionais e internacionais.

Já nas rodovias BA-093 e BA-099, cerca de 740 mil veículos passaram pelas estradas durante o período dos festejos.

Hotéis lotados em diversas regiões

O impacto do São João também foi sentido na rede hoteleira de diferentes municípios baianos.

Em Esplanada e Camaçari, localizados na Costa dos Coqueiros, hotéis e pousadas registraram ocupação superior a 90%.

Já destinos tradicionais dos festejos juninos, como Santo Antônio de Jesus, Ibicuí, Lençóis e Mucugê, alcançaram 100% de ocupação.

“A cada ano, o São João cresce em nosso município, recebendo turistas e movimentando a economia, na sede e região da praia de Baixio. Nesta edição, o apoio do governo estadual foi fundamental para o sucesso da festa”, destacou o secretário de Turismo de Esplanada, Ricardo Nobre.

Chapada teve frota de veículos esgotada

Na Chapada Diamantina, a procura por transporte também chamou atenção durante os festejos.

As locadoras de veículos registraram demanda suficiente para esgotar toda a frota disponível.

“Durante a festa junina, alugamos todos os carros que tínhamos à disposição para os clientes. A procura maior foi de turistas do sul do país, mas gringos também usaram nosso serviço”, relatou Marília Souza, da Diamantina Locadora.

Mais de 300 atrações em Salvador

A programação do São João da Bahia reuniu artistas consagrados da música nordestina, representantes do forró tradicional e novos nomes da cena musical.

Somente em Salvador, foram mais de 300 atrações. No interior, apresentações foram realizadas em 355 municípios com apoio do Governo do Estado, por meio da Setur-BA e da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

Entre os artistas que passaram pelos festejos estiveram Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, João Gomes, Natanzinho Lima, Alceu Valença, Maraisa & Maraisa e Solange Almeida.

Tradições mantêm protagonismo

Além dos shows, manifestações culturais tradicionais também marcaram os festejos em diferentes regiões do estado.

Em Irecê, o tradicional Desfile de Carroças reuniu forrozeiros pelas ruas da cidade. Já em Barra, o Desfile de Canhões e Fogos de Artifício manteve viva uma tradição centenária dos clubes juninos em homenagem aos combatentes baianos da Guerra do Paraguai.

Pesquisa vai orientar futuras ações

Durante o período junino, a Setur-BA realizou mais uma etapa da Pesquisa Macro de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Receptivo na Bahia.

O levantamento aconteceu em Salvador e outros 21 municípios distribuídos pelas 13 zonas turísticas do estado. Entre os dados coletados estão perfil dos visitantes, meios de transporte utilizados, hospedagem, gastos médios e tempo de permanência nos destinos.

“É uma pesquisa de grande alcance, qualificada, com pesquisadores bilíngues, cujos dados irão produzir indicadores de desempenho das atividades turísticas, com impactos econômicos. Ela é aplicada nas principais festas populares e outros eventos que atraem grande público, para que possamos planejar futuras ações das políticas públicas no turismo baiano”, explicou Bacelar.