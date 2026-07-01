7 paraísos próximos a Salvador para curtir o feriadão

Procurando um refúgio perto de Salvador para escapar da rotina? A Bahia oferece opções paradisíacas que combinam fácil acesso, natureza exuberante e cenários de tirar o fôlego. Seja para quem busca o agito dos beach clubs ou a tranquilidade de praias selvagens, a região entre a Costa dos Coqueiros e a Baía de Todos os Santos é o destino ideal.

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1. Imbassaí (Costa dos Coqueiros)

Imbassaí (Costa dos Coqueiros) - Foto: Reprodução internet

Localizada a apenas 1h30 de Salvador pela Linha Verde (BA-099), Imbassaí é o destino perfeito para quem deseja a experiência completa: o encontro do rio com o mar. Com coqueirais a perder de vista e águas mornas, é um convite ao relaxamento, com direito a passeios de jangada.

2. Guarajuba e Itacimirim

Guarajuba e Itacimirim - Foto: Reprodução internet

Se você prioriza conforto e infraestrutura, estes dois destinos são imbatíveis.

Guarajuba : famosa por seus modernos beach clubs e mar calmo, ideal para famílias e grupos de amigos.

: famosa por seus modernos beach clubs e mar calmo, ideal para famílias e grupos de amigos. Itacimirim : conhecida pelas piscinas naturais que se formam na maré baixa, oferece um ambiente mais reservado e familiar. Ambos ficam a cerca de 1h a 1h30 da capital.

3. Ilha dos Frades (Baía de Todos os Santos)

Ilha dos Frades (Baía de Todos os Santos) - Foto: Reprodução internet

Para quem quer evitar longas horas na estrada, a Ilha dos Frades é uma joia próxima. Com acesso via escunas ou lanchas saindo de Salvador, a ilha abriga a premiada Praia de Ponta de Nossa Senhora. É o refúgio perfeito para um "bate e volta" com águas cristalinas e calmas.

4. Mangue Seco (Litoral Norte)

Mangue Seco (Litoral Norte) - Foto: Reprodução internet

Cenário de clássicos da teledramaturgia, Mangue Seco encanta pelas suas dunas móveis e a atmosfera de isolamento. Localizado na divisa com Sergipe, o destino exige um trajeto terrestre seguido de um charmoso passeio de barco, garantindo uma experiência rústica e autêntica.

5. Ilha de Boipeba (Costa do Dendê)

Ilha de Boipeba (Costa do Dendê) - Foto: Reprodução internet

Boipeba é o destino para quem quer desconectar. Com praias de beleza selvagem, como Moreré e Cueira, o local preserva um estilo rústico que privilegia o contato direto com a natureza. O acesso é mais elaborado, mas o cenário paradisíaco compensa cada minuto do percurso.

6. Itacaré (Costa do Cacau)

Itacaré (Costa do Cacau) - Foto: Reprodução internet

Para os amantes do ecoturismo e do surf, Itacaré é parada obrigatória. A cidade une praias de beleza singular, como a Prainha e Jeribucaçu, a uma rica vegetação de Mata Atlântica. Distante cerca de 250 km de Salvador, é o destino ideal para quem busca aventura e paisagens fotogênicas.

7. Barra Grande (Península de Maraú)

Barra Grande (Península de Maraú) - Foto: Reprodução internet

Conhecida por abrigar Taipu de Fora, uma das maiores piscinas naturais do Nordeste, Barra Grande é um dos destinos mais cobiçados da Bahia. Embora exija um pouco mais de tempo de viagem (aproximadamente 276 km de Salvador), o mergulho entre peixes coloridos torna a jornada inesquecível.

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