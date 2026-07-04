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ORGULHO BAIANO

Vila no coração da Chapada Diamantina disputa título de melhor do mundo

Vilarejo disputa com outros seis destinos brasileiros; saiba quais

Gabriela Araújo
Por
Vila de Lençóis, na Chapada Diamantina
Vila de Lençóis, na Chapada Diamantina - Foto: Bruno Henrique | Divulgação

Coração da Chapada Diamantina, as belezas naturais de Lençóis ganharam holofotes mundiais e agora concorre ao selo “Melhores Vilas Turísticas do Mundo” (Best Tourism Villages), concedido pela ONU Turismo.

O destino disputa o título com outros seis vilarejos brasileiros, são esses:

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  • Conceição de Ibitipoca (MG);
  • Araçá, em Porto Belo (SC);
  • Delfinópolis (MG);
  • Holambra (SP);
  • São José do Barreiro (SP);
  • Vila Flores (RS).

O reconhecimento destaca localidades que aliam preservação do patrimônio, sustentabilidade e desenvolvimento das comunidades por meio do turismo.

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Entenda os critérios para concessão do selo turístico

Um dos critérios que é levado em conta na hora da escolha pela melhor vila turística do mundo deve-se a questões como: conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental e promoção de turismo responsável, capaz de gerar oportunidades econômicas e fortalecer as comunidades locais.

A avaliação, de acordo com o Ministério de Turismo, considera aspectos como:

  • preservação do patrimônio cultural e natural;
  • sustentabilidade ambiental, econômica e social;
  • valorização das tradições e da identidade local.

Além do reconhecimento internacional, as localidades premiadas passam a integrar uma rede global da ONU Turismo voltada ao intercâmbio de experiências e à difusão de boas práticas em turismo sustentável.

Quando será o resultado?

O resultado será divulgado em dezembro, durante cerimônia da ONU Turismo, em Buenos Aires, na Argentina.

Conheça paraíso da Bahia com mais de 300 cachoeiras e águas cristalinas

Com mais de 300 cachoeiras, grutas de águas cristalinas e trilhas, a Chapada Diamantina, localizada no centro da Bahia, se torna uma opção de destino para turistas que buscam contato com a natureza.

A cerca de 430 km de Salvador, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, encontram-se áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, o que faz da região um destaque em biodiversidade no Nordeste. Entre as cidades mais procuradas para visitação estão Lençóis, Vale do Capão, Mucugê e Igatu.

O que visitar na Chapada Diamantina?

Com inúmeras opções de cachoeiras e lazer, um dos destinos mais procurados da Bahia oferece alternativas para quem deseja conhecer a região:

  • Cachoeira da Fumaça: conhecida como uma das mais altas do Brasil, possui uma trilha de cerca de 5 km que parte do Vale do Capão e leva, em média, duas horas de caminhada.
  • Cachoeira do Buracão: considerada uma das mais bonitas da Chapada, fica localizada em Ibicoara. A trilha de aproximadamente 3 km passa por um cânion estreito até chegar ao poço.
  • Poço Azul: a gruta submersa, próxima a Andaraí, possui águas cristalinas com transparência que permite enxergar o fundo a até 50 metros de profundidade.
  • Poço Encantado: famoso pelo feixe de luz solar que atravessa a abertura da caverna e ilumina a água em tons intensos de azul.
  • Gruta da Pratinha: possui cerca de 200 metros de águas cristalinas dentro da gruta, além de atrações como tirolesa na área externa. Já a Gruta Azul é aberta apenas para contemplação.
  • Vale do Pati: considerado um dos trekkings mais bonitos do Brasil, oferece uma imersão completa na natureza, com pernoites em casas de moradores locais e vistas de mirantes como o do Castelo e o do Cachoeirão.
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Bahia chapada diamantina Turismo

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