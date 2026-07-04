Vila no coração da Chapada Diamantina disputa título de melhor do mundo

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Coração da Chapada Diamantina, as belezas naturais de Lençóis ganharam holofotes mundiais e agora concorre ao selo “Melhores Vilas Turísticas do Mundo” (Best Tourism Villages), concedido pela ONU Turismo.

O destino disputa o título com outros seis vilarejos brasileiros, são esses:

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Conceição de Ibitipoca (MG);

Araçá, em Porto Belo (SC);

Delfinópolis (MG);

Holambra (SP);

São José do Barreiro (SP);

Vila Flores (RS).

O reconhecimento destaca localidades que aliam preservação do patrimônio, sustentabilidade e desenvolvimento das comunidades por meio do turismo.



Entenda os critérios para concessão do selo turístico

Um dos critérios que é levado em conta na hora da escolha pela melhor vila turística do mundo deve-se a questões como: conservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental e promoção de turismo responsável, capaz de gerar oportunidades econômicas e fortalecer as comunidades locais.

A avaliação, de acordo com o Ministério de Turismo, considera aspectos como:

preservação do patrimônio cultural e natural;

sustentabilidade ambiental, econômica e social;

valorização das tradições e da identidade local.

Além do reconhecimento internacional, as localidades premiadas passam a integrar uma rede global da ONU Turismo voltada ao intercâmbio de experiências e à difusão de boas práticas em turismo sustentável.

Quando será o resultado?

O resultado será divulgado em dezembro, durante cerimônia da ONU Turismo, em Buenos Aires, na Argentina.

Conheça paraíso da Bahia com mais de 300 cachoeiras e águas cristalinas

Com mais de 300 cachoeiras, grutas de águas cristalinas e trilhas, a Chapada Diamantina, localizada no centro da Bahia, se torna uma opção de destino para turistas que buscam contato com a natureza.

A cerca de 430 km de Salvador, dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, encontram-se áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, o que faz da região um destaque em biodiversidade no Nordeste. Entre as cidades mais procuradas para visitação estão Lençóis, Vale do Capão, Mucugê e Igatu.

O que visitar na Chapada Diamantina?

Com inúmeras opções de cachoeiras e lazer, um dos destinos mais procurados da Bahia oferece alternativas para quem deseja conhecer a região: