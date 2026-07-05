Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO

PERDEU

Brasil perde posto de passaporte mais poderoso do mundo pra asiático

O Brasil está abaixo da 15ª posição na lista mundial

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
O passaporte brasileiro permite acesso livre a diversos países
O passaporte brasileiro permite acesso livre a diversos países - Foto: Ilustrativa | Magnific

Os moradores de Singapura possuem uma vantagem com relação aos brasileiros. De acordo com a revista Condé Nast Traveller, o país asiatico detém o título de local com o passaporte mais poderoso do mundo atualmente, dando acesso a 192 países sem exigência de visto.

A classificação foi feita pelo Índice de Passaportes Henley, na última quarta-feira, 1º. A lista se baseia nos dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês).

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O ranking reúne os países com maior quantidade de “passe livre” pelo mundo, deixando o Brasil em 16º lugar, juntamente com nossos vizinhos sul americanos, os argentinos.

Leia Também:

PAISAGEM NATURAL

Parque brasileiro é eleito uma grande maravilha da América do Sul
Parque brasileiro é eleito uma grande maravilha da América do Sul imagem

ORGULHO BAIANO

Vila no coração da Chapada Diamantina disputa título de melhor do mundo
Vila no coração da Chapada Diamantina disputa título de melhor do mundo imagem

FOLGA

Ainda restam 7 feriados em 2026 e Salvador tem um a mais; confira
Ainda restam 7 feriados em 2026 e Salvador tem um a mais; confira imagem

Confira a lista completa:

  1. Singapura (192 destinos)
  2. Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos (188 destinos)
  3. Suécia (187 destinos)
  4. Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Espanha (186 países)
  5. Áustria, Grécia, Malta, Portugal e Suíça (185 destinos)
  6. Hungria, Polônia e Reino Unido (184 destinos)
  7. Austrália, Canadá, República Tcheca, Letônia, Malásia, Nova Zelândia, Eslováquia e Eslovênia (183 destinos)
  8. Croácia e Estônia (182 destinos)
  9. Liechtenstein e Lituânia (181 destinos)
  10. Islândia e Estados Unidos (180 destinos)
  11. Bulgária e Romênia (178 destinos)
  12. Mônaco (177 destinos)
  13. Chile e Chipre (175 destinos)
  14. Hong Kong (174 destinos)
  15. Andorra (170 destinos)
  16. Brasil e Argentina (196 destinos)
  17. San Marino (169 destinos)
  18. Israel (168 destinos)
  19. Brunei (164 destinos)
  20. Barbados (163 destinos)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Singapura Turismo

Relacionadas

Mais lidas