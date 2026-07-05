PERDEU
Brasil perde posto de passaporte mais poderoso do mundo pra asiático
O Brasil está abaixo da 15ª posição na lista mundial
Por Franciely Gomes
| Atualizada em
Os moradores de Singapura possuem uma vantagem com relação aos brasileiros. De acordo com a revista Condé Nast Traveller, o país asiatico detém o título de local com o passaporte mais poderoso do mundo atualmente, dando acesso a 192 países sem exigência de visto.
A classificação foi feita pelo Índice de Passaportes Henley, na última quarta-feira, 1º. A lista se baseia nos dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês).
O ranking reúne os países com maior quantidade de “passe livre” pelo mundo, deixando o Brasil em 16º lugar, juntamente com nossos vizinhos sul americanos, os argentinos.
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Confira a lista completa:
- Singapura (192 destinos)
- Japão, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos (188 destinos)
- Suécia (187 destinos)
- Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Espanha (186 países)
- Áustria, Grécia, Malta, Portugal e Suíça (185 destinos)
- Hungria, Polônia e Reino Unido (184 destinos)
- Austrália, Canadá, República Tcheca, Letônia, Malásia, Nova Zelândia, Eslováquia e Eslovênia (183 destinos)
- Croácia e Estônia (182 destinos)
- Liechtenstein e Lituânia (181 destinos)
- Islândia e Estados Unidos (180 destinos)
- Bulgária e Romênia (178 destinos)
- Mônaco (177 destinos)
- Chile e Chipre (175 destinos)
- Hong Kong (174 destinos)
- Andorra (170 destinos)
- Brasil e Argentina (196 destinos)
- San Marino (169 destinos)
- Israel (168 destinos)
- Brunei (164 destinos)
- Barbados (163 destinos)