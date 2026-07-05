Brasil perde posto de passaporte mais poderoso do mundo pra asiático

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Os moradores de Singapura possuem uma vantagem com relação aos brasileiros. De acordo com a revista Condé Nast Traveller, o país asiatico detém o título de local com o passaporte mais poderoso do mundo atualmente, dando acesso a 192 países sem exigência de visto.

A classificação foi feita pelo Índice de Passaportes Henley, na última quarta-feira, 1º. A lista se baseia nos dados exclusivos e oficiais da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, sigla em inglês).

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O ranking reúne os países com maior quantidade de “passe livre” pelo mundo, deixando o Brasil em 16º lugar, juntamente com nossos vizinhos sul americanos, os argentinos.

Confira a lista completa: