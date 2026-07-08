IBIZA E ORLANDO
Ibiza, Orlando e só uma volta ao Brasil; saiba onde jogadores vão curtir após eliminação na Copa
Apenas Danilo voltou no voo da CBF para o Rio de Janeiro na última quarta-feira, 8
A delegação da seleção brasileira desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 8, mas quase sem jogadores. Entre os 26 convocados para a Copa do Mundo, apenas Danilo retornou ao país no voo fretado pela CBF.
A maior parte do elenco iniciou a dispersão ainda nos Estados Unidos depois da eliminação por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. Enquanto alguns atletas seguiram diretamente para destinos de férias, outros viajaram para os países onde atuam ou cumprirão programações específicas antes da reapresentação aos clubes.
O voo disponibilizado pela CBF era opcional, chegou ao Rio por volta das 3h, e o desembarque ocorreu cerca de 1h40 depois, sem protestos ou manifestações de torcedores.
Vini Jr. vai a Ibiza e Neymar segue para Orlando
Entre os destinos escolhidos pelos jogadores, Vini Jr. seguiu para Ibiza, na Espanha. O atacante vai comemorar o aniversário de 26 anos na ilha do Mediterrâneo, acompanhado de amigos e pessoas próximas.
Já Neymar escolheu os Estados Unidos como primeira parada depois da despedida do Mundial. O camisa 10 viajou para Orlando, na Flórida, onde participa das comemorações de aniversário da filha Mel ao lado de Bruna Biancardi e familiares.
Raphinha preferiu um roteiro mais reservado, e decidiu passar o período de folga em Porto Alegre, cercado pela família, depois de semanas de intensa exposição durante a Copa.
Léo Pereira também permaneceu nos Estados Unidos e deve aproveitar os dias de descanso ao lado da influenciadora Karoline Lima.
Jogadores do futebol brasileiro recebem folga
Atletas que atuam no Brasil, como Danilo, Alex Sandro, Danilo Santos, Weverton e o próprio Neymar, receberam aproximadamente dez dias de folga antes da reapresentação aos clubes.
Lucas Paquetá, no entanto, não terá o mesmo período completo de descanso. O meio-campista deve retornar ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao tratamento de uma lesão muscular sofrida durante a competição.
Ao todo, sete convocados atuam no futebol brasileiro: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá, do Flamengo, Neymar, do Santos, Weverton, do Grêmio, e Danilo Santos, do Botafogo. Mesmo assim, apenas Danilo (Flamengo) optou pelo retorno no avião fretado pela CBF.
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Danilo evita entrevistas no desembarque
Durante o desembarque, os jornalistas foram informados inicialmente de que Danilo deixaria o aeroporto pelo Salão Nobre. O defensor, porém, mudou o trajeto e saiu pela área principal.
Mesmo passando pelo local onde a imprensa aguardava, o jogador preferiu não conceder entrevista. Além dele, retornaram Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, Juan, coordenador técnico da Seleção, integrantes da comissão técnica e funcionários dos departamentos de comunicação, marketing e segurança.
O goleiro Léo Nanetti, do Flamengo, também estava no voo. Ele participou da preparação da Seleção durante a Copa, mas não fazia parte da lista de 26 inscritos no torneio.