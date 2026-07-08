ARBITRAGEM
Em duas Copas, Argentina teve 50% dos pênaltis do Brasil desde 1934
Os hermanos alcançam quase o número total de pênaltis brasileiros em Copas apenas desde 2022
A Copa do Mundo de 2026 tem levantado questionamentos frequentes quanto à relação entre a arbitragem do torneio e a seleção argentina - e os números dão o que falar nesse sentido.
Depois de receber mais um pênalti a favor logo após o gol marcado pelo Egito nas oitavas de final da Copa e ter um trio de arbitragem completamente argentino escalado para a decisão entre França e Marrocos, a albiceleste se tornou um foco de atenção e dúvidas, historicamente relativamente justificadas.
Desde a Copa do Mundo de 1934, o Brasil teve 16 pênaltis marcados a favor, a Alemanha recebeu 15 e a Itália, 11 - as três seleções mais campeãs da história, pentacampeã, tetra e tetra, respectivamente.
A Argentina, por sua vez, soma nove penalidades em seus últimos dez jogos no torneio, recorte que chama atenção pela proximidade com os números acumulados por seleções tradicionais ao longo de várias décadas.
Considerando apenas as duas últimas edições do Mundial, a equipe de Lionel Scaloni também aparece isolada no topo do ranking. Foram oito pênaltis a favor, cinco em 2022 e três em 2026. O número é o dobro do registrado pela Inglaterra, segunda colocada no período, com quatro.
A penalidade mais recente aconteceu na vitória argentina por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final da Copa de 2026. Lionel Messi cobrou ainda no primeiro tempo, mas parou na defesa de Mostafa Shobeir.
Argentina lidera com folga desde 2022
Entre as Copas do Catar e de 2026, nenhuma seleção recebeu tantas penalidades quanto a Argentina. Enquanto os hermanos têm oito pênaltis a favor e os ingleses quatro, Brasil, Portugal e França, campeã em 2018 e finalista em 2022, tem apenas três.
Já Alemanha, Irã, Polônia e Suíça contabilizam dois, enquanto África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Bélgica, Canadá, Equador, Espanha, Gana, México, Noruega, País de Gales, República Democrática do Congo e Senegal receberam um cada.
Assim, a Argentina tem sozinha o mesmo número de pênaltis que Inglaterra e Brasil somadas no período.
Leia Também:
Cinco pênaltis na campanha do título
Na Copa de 2022, em que foi campeã, a Argentina teve cinco penalidades a favor, e Messi cobrou todas. A primeira aconteceu na estreia contra a Arábia Saudita, quando o camisa 10 marcou o gol argentino na derrota por 2 a 1.
Na terceira rodada, diante da Polônia, Messi teve a cobrança defendida por Wojciech Szczesny, embora a Argentina tenha vencido por 2 a 0.
Nos mata-matas, o argentino voltou a converter contra Holanda, Croácia e França. As penalidades tiveram peso direto na campanha que terminou com o título mundial.
Três cobranças em 2026
Na atual edição, a Argentina já recebeu três pênaltis. Messi acertou a trave contra a Áustria e parou em Mostafa Shobeir diante do Egito. A outra cobrança ficou com Lautaro Martínez, que converteu contra a Jordânia em uma partida na qual Scaloni poupou parte dos titulares.
Mesmo com dois erros do camisa 10, a equipe avançou às quartas de final depois de eliminar Cabo Verde e vencer o Egito de virada.
Messi cobrou sete dos oito
Dos oito pênaltis marcados para a Argentina nas Copas de 2022 e 2026, Messi cobrou sete. Converteu quatro e desperdiçou três. Além das defesas de Szczesny e Shobeir, o argentino acertou a trave contra a Áustria.
Ao longo de toda a carreira em Mundiais, Messi soma quatro pênaltis perdidos, maior número da história da competição. Lautaro Martínez foi o único outro cobrador argentino no período e marcou diante da Jordânia.
Inglaterra aparece distante
A Inglaterra ocupa o segundo lugar no ranking das duas últimas Copas, com quatro penalidades, duas em cada edição. Harry Kane cobrou todas, converteu três e desperdiçou uma.
O erro aconteceu nas quartas de final de 2022, contra a França. Kane marcou na primeira cobrança, mas chutou a segunda por cima. A Inglaterra perdeu por 2 a 1 e foi eliminada.