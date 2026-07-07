Brasil termina Copa na pior colocação em 92 anos

A seleção brasileira encerrou a Copa do Mundo de 2026 na sua pior colocação em 92 anos, após a eliminação para a Noruega. Com o encerramento das oitavas de final e a definição das oito seleções para as quartas, a equipe canarinho terminará o Mundial na 11ª colocação.

Apenas na Itália-1934, quando perdeu logo na estreia em uma competição que era toda disputada no formato de mata-matas, o Brasil terminou ainda pior: ficou no 14º lugar. Mas naquela edição, vale frisar que o campeonato contava com apenas 16 participantes. Agora, são 48.

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Em 1966, na Inglaterra, a equipe canarinho também terminou na 11ª posição. Na época, também eram 16 as seleções na corrida pelo título. Na Itália em 1990, quando, assim como agora, caiu nas oitavas com a derrota para a Argentina de Diego Maradona e Claudio Caniggia, a seleção ficou na nona colocação.

Cálculo

Além das oito equipes que seguem na disputa do título mundial (França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça), o Brasil ficou atrás também de México e Colômbia.

Os mexicanos deixaram o Mundial com 12 pontos (vitórias), e só não venceu o confronto em que se despediu do Mundial (derrota por 3 a 2 para a Inglaterra). Já os colombianos foram eliminados pela Suíça nos pênaltis e fecharam com 11 pontos, com três vitórias e dois empates. A derrota nos pênaltis é contabilizada como empate para fins estatísticos.

Já os comandados de Carlo Ancelotti somaram 10 pontos, com três vitórias (Haiti, Escócia e Japão), um empate com Marrocos e a derrota ante a Noruega.