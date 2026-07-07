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DECEPÇÃO

Brasil termina Copa na pior colocação em 92 anos

Seleção brasileira somou apenas 10 pontos no Mundial

Anderson Ramos
Por
Brasil foi eliminado da Copa do Mundo após ser derrotado pela Noruega por 2 a 1.
Brasil foi eliminado da Copa do Mundo após ser derrotado pela Noruega por 2 a 1. - Foto: WILLIAM VOLCOV / AFP

A seleção brasileira encerrou a Copa do Mundo de 2026 na sua pior colocação em 92 anos, após a eliminação para a Noruega. Com o encerramento das oitavas de final e a definição das oito seleções para as quartas, a equipe canarinho terminará o Mundial na 11ª colocação.

Apenas na Itália-1934, quando perdeu logo na estreia em uma competição que era toda disputada no formato de mata-matas, o Brasil terminou ainda pior: ficou no 14º lugar. Mas naquela edição, vale frisar que o campeonato contava com apenas 16 participantes. Agora, são 48.

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Em 1966, na Inglaterra, a equipe canarinho também terminou na 11ª posição. Na época, também eram 16 as seleções na corrida pelo título. Na Itália em 1990, quando, assim como agora, caiu nas oitavas com a derrota para a Argentina de Diego Maradona e Claudio Caniggia, a seleção ficou na nona colocação.

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Cálculo

Além das oito equipes que seguem na disputa do título mundial (França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça), o Brasil ficou atrás também de México e Colômbia.

Os mexicanos deixaram o Mundial com 12 pontos (vitórias), e só não venceu o confronto em que se despediu do Mundial (derrota por 3 a 2 para a Inglaterra). Já os colombianos foram eliminados pela Suíça nos pênaltis e fecharam com 11 pontos, com três vitórias e dois empates. A derrota nos pênaltis é contabilizada como empate para fins estatísticos.

Já os comandados de Carlo Ancelotti somaram 10 pontos, com três vitórias (Haiti, Escócia e Japão), um empate com Marrocos e a derrota ante a Noruega.

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Copa do Mundo 2026 Eliminações no Mundial seleção brasileira

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