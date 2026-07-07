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'TEM QUE PUNIR'

Luva de Pedreiro defende streamer 'Speed' após caso de racismo na Copa

Streamer norte-americano foi alvo de racismo por parte de torcedores argentinos

Gustavo Nascimento
Por
Speed e Luva de Pedreiro são amigos e estão juntos acompanhando a Copa do Mundo de 2026
Speed e Luva de Pedreiro são amigos e estão juntos acompanhando a Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução | Redes sociais

Luva de Pedreiro cobrou uma punição da Fifa contra torcedores argentinos que fizeram ataques racistas contra o streamer norte-americano Speed, amigo pessoal do influenciador brasileiro. O caso de racismo aconteceu nesta terça-feira, 7, durante a partida entre Argentina e Egito, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Speed transmitia o jogo ao vivo em seu canal no YouTube, que conta com mais de 57,1 milhões de inscritos, quando registrou o momento em que um torcedor argentino nas arquibancadas do estádio imita um macaco em sua direção. A provocação foi feita após o gol que sacramentou a vitória de virada da Argentina por 3 a 2 sobre o time egípcio.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Luva de Pedreiro lamentou o episódio e pediu que a Fifa aplique uma punição aos responsáveis pelos atos racistas. “Cenas feias, né, minha tropa. Meu parceiro Speed sofrendo racismo aí. Bora, Fifa. Tem que punir esses vagabundos, esse safado aí”, disse ele.

O influenciador também se surpreendeu ao ver que, mesmo diante das câmeras, o torcedor se sentiu à vontade para fazer o gesto racista. “Se esse cara faz essas paradas na frente das câmeras, imagina fora das câmeras”, questionou.

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Ao final do vídeo, ele defendeu que o responsável seja preso e proibido de frequentar estádios, além de afirmar afirmou que, caso a entidade não tome providências, ele e seus amigos resolveriam a situação por outros meios.

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Tem que punir para não entrar em estádio, ir preso e a porr* toda. Senão, quem vai dar conta é nós, na base do cacete.

Luva de Pedreiro - Influenciador brasileiro
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Tags

copa do mundo FIFA luva de pedreiro racismo

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