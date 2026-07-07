Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Suíça elimina Colômbia nos pênaltis e encara a Argentina nas quartas

Classificação contra os colombianos fez o time suíço atingir marca histórica

Lucas Vilas Boas
Por
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: James Rodriguez #10 of Colombia competes for the ball against Ardon Jashari #14 and Ricardo Rodriguez #13 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: James Rodriguez #10 of Colombia competes for the ball against Ardon Jashari #14 and Ricardo Rodriguez #13 of Switzerland during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Carl Recine/Getty Images/AFP (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - Foto: CARL RECINE / AFP

A Suíça está nas quartas de final da Copa do Mundo, e enfrentará a Argentina na próxima fase. Os suíços empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar com a Colômbia e, na disputa de pênaltis, levaram a melhor e venceram por 4 a 3.

Os europeus viram o zagueiro Davinson Sánchez desperdiçar a primeira cobrança, e, mesmo com Akanji também chutando por cima do gol, a Suíça se manteve na frente depois do goleiro Gregor Kobel defender o chute de Chuco Hernández.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Suíça faz campanha histórica

Com a classificação, os suíços igualaram a melhor campanha já feita pelo time em Copas do Mundo, feita em 1954. Na ocasião, a equipe chegou às quartas de final e foi eliminada pela Áustria, com um jogaço que terminou em 7 a 5 para os austríacos.

O duelo contra a Argentina acontece no próximo sábado, 11, às 22h, em Kansas City, nos Estados Unidos, e vale recorde para a Suíça na história dos Mundiais.

Leia Também:

CARTA ABERTA

Esposa de Endrick faz texto de apoio ao atleta após eliminação na Copa
Esposa de Endrick faz texto de apoio ao atleta após eliminação na Copa imagem

ENTRETENIMENTO

Claudia Leitte defende Neymar após eliminação na Copa do Mundo
Claudia Leitte defende Neymar após eliminação na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO 2026

Venda de camisas da seleção despenca em Salvador após eliminação
Venda de camisas da seleção despenca em Salvador após eliminação imagem

Nessa Copa, a equipe eliminou a Argélia na segunda fase, vencendo a seleção africana por 2 a 0, e terminou em primeiro lugar do Grupo B. O time suíço somou sete pontos em duelos contra Canadá, Bósnia e Catar.

Adversária da Suíça, a Argentina segue fazendo história na Copa do Mundo, e prometendo ir longe na competição. Depois de uma fase grupos excepcional, a equipe de Lionel Messi fez jogos duros contra Cabo Verde e Egito, mas conseguiu avançar de maneira incrível.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Suiça

Relacionadas

Mais lidas