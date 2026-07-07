Suíça elimina Colômbia nos pênaltis e encara a Argentina nas quartas

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A Suíça está nas quartas de final da Copa do Mundo, e enfrentará a Argentina na próxima fase. Os suíços empataram em 0 a 0 no tempo regulamentar com a Colômbia e, na disputa de pênaltis, levaram a melhor e venceram por 4 a 3.

Os europeus viram o zagueiro Davinson Sánchez desperdiçar a primeira cobrança, e, mesmo com Akanji também chutando por cima do gol, a Suíça se manteve na frente depois do goleiro Gregor Kobel defender o chute de Chuco Hernández.

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Suíça faz campanha histórica

Com a classificação, os suíços igualaram a melhor campanha já feita pelo time em Copas do Mundo, feita em 1954. Na ocasião, a equipe chegou às quartas de final e foi eliminada pela Áustria, com um jogaço que terminou em 7 a 5 para os austríacos.

O duelo contra a Argentina acontece no próximo sábado, 11, às 22h, em Kansas City, nos Estados Unidos, e vale recorde para a Suíça na história dos Mundiais.

Nessa Copa, a equipe eliminou a Argélia na segunda fase, vencendo a seleção africana por 2 a 0, e terminou em primeiro lugar do Grupo B. O time suíço somou sete pontos em duelos contra Canadá, Bósnia e Catar.

Adversária da Suíça, a Argentina segue fazendo história na Copa do Mundo, e prometendo ir longe na competição. Depois de uma fase grupos excepcional, a equipe de Lionel Messi fez jogos duros contra Cabo Verde e Egito, mas conseguiu avançar de maneira incrível.