Claudia Leitte defende Neymar após eliminação na Copa do Mundo

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Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo no último domingo, 5. Claudia Leitte usou suas redes sociais para homenagear e defender Neymar Jr. após críticas.

A cantora compartilhou um vídeo nesta segunda-feira, 6, com momentos importantes do atacante no futebol e afirmou: “O choro de ontem não foi só seu, Neymar. Foi meu, das crianças e de todo o Brasil”.

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A artista ainda ressalta a superação do atleta durante a carreira. “A sua taça é a de quem acorda todo dia e luta contra todas as forças que tentam te paralisar, de quem cai e levanta, de quem se recupera de inúmeras lesões, de quem continua mesmo sem precisar. Tudo isso porque tem um MOTIVO”, afirmou.

Cantora sai em defesa de Neymar

Ainda no texto, Claudia Leitte relembra momentos históricos da carreira do atleta pela Seleção Brasileira. Além de destacar Neymar como um exemplo para as futuras gerações.

“Acima de tudo, @neymarjr, você é um exemplo dentro de campo para tantos jovens que têm o mesmo sonho que o seu: se tornar um grande ídolo da seleção. E isso ninguém pode dizer que você não conseguiu!”, escreveu.

“Você é o menino boleiro sem chuteiras que sonhava em ser jogador. E esse sonho se realizou. Porque você acreditou até o fim!”, encerrou a cantora.

Veja vídeo: