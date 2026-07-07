Influenciadora revela que era impedida de encontrar jogador antes de partidas decisivas

Ester Ana contou uma situação inusitada que viveu durante um namoro com um jogador de futebol brasileiro. A influenciadora revelou que era proibida de encontrar o atleta antes de partidas decisivas, pois ele alegava que o corpo dela o desconcentrava.

“Ele dizia que meu bumbum desconcentrava. Falava que precisava entrar focado no jogo e que, se me visse ou recebesse uma foto minha, ficava pensando em mim. Então, antes de finais e jogos importantes, simplesmente não falávamos. Na época ele não estava em boa fase, estava jogando mal”, disse ela.

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Conhecida por ter um bumbum de 120 cm, a loira revelou que de primeira levou o fato na brincadeira, mas entendeu que a situação era séria após uma repetição constante da regra.

“Eu nunca fui para concentração, nunca assisti a uma decisão, nunca participei desses momentos importantes. Era sempre a mesma história: precisava manter a cabeça no jogo. Eu respeitava, mas com o tempo comecei a achar estranho também”, relembrou.

“Eu sei como é jogador (risos), tem muita chance de trair. Às vezes eu pensava: será que é isso mesmo ou ele está usando essa desculpa para evitar que eu apareça? Acaba gerando desconfiança. Mas depois descobri que realmente o problema era o bumbum”.

Por fim, Ester revelou que o namoro acabou quando o jogador, que não teve sua identidade revelada, exigiu que ela apagasse suas contas em plataformas adultas e deixasse de postar fotos de biquíni, para assumi-la publicamente.

“Não aceitei, percebi que não fazia sentido continuar porque ia deixar de ser eu. Gosto de quem me admira, não de quem tenta me mudar, de me censurar. Me senti muito controlada. Terminamos, depois ele tentou voltar, me encheu de presentes, mas sabia que seria um namoro tóxico”, concluiu.