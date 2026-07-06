DEU RUIM
Whindersson Nunes faz piada sobre Luísa Sonza e causa ira de cantora
O humorista recebeu unfollow após alfinetar a cantora
Whindersson Nunes resolveu fazer uma piada com sua ex- mulher, a cantora Luísa Sonza, após a derrota do Brasil para a Noruega neste domingo, 6. O humorista comparou a artista ao jogador Erling Haaland e citou a música que a famosa escreveu para ele.
“Te jogaria do penhasco de novo”, escreveu Whindersson no X, antigo Twitter, ao responder uma foto de Haaland comemorando a vitória da Noruega, que ganhou de 2x1 na partida contra a Seleção Brasileira.
A brincadeira acabou viralizando nas redes sociais e recebeu diversas críticas por parte dos fãs de Luísa, que acharam o teor ofensivo. “Pra defender nunca apareceu, agora pra piada ele está pronto”, disparou uma. “Ele é ridículo e ela sempre ficou calada e levou a culpa... mas a culpa nunca foi dela”, reforçou outra.
Reação de Luísa
Ciente da atitude do ex-marido, Luísa Sonza reagiu ao caso e deixou de segui-lo no Instagram. A ação foi vista como uma forma de expor seu descontentamento com a frase escrita por ele, que faz referência a canção “Penhasco”, lançada pouco depois do término deles, em 2020.
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Horas depois, a loira também fez uma publicação, que foi apontada como indireta para Whindersson. “Treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo”, escreveu ela.
Justificativa de Whindersson
Whindersson também falou sobre o assunto e afirmou que só comparou Luísa com Haaland devido a uma publicidade feita por ela para o Ifood, onde a famosa se compara fisicamente com o atleta.
“Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só porque vi a publi, nem acho parecido, eu hein”, disparou ele, justificando o ato.
Mas gente ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só pq vi a publi, nem acho parecido, eu ein https://t.co/JZ2Q63AQ2U pic.twitter.com/lD7ER6SHpU— Whindersson (@whindersson) July 6, 2026