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DEU RUIM

Whindersson Nunes faz piada sobre Luísa Sonza e causa ira de cantora

O humorista recebeu unfollow após alfinetar a cantora

Franciely Gomes
Por
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes - Foto: Reprodução | Instagram

Whindersson Nunes resolveu fazer uma piada com sua ex- mulher, a cantora Luísa Sonza, após a derrota do Brasil para a Noruega neste domingo, 6. O humorista comparou a artista ao jogador Erling Haaland e citou a música que a famosa escreveu para ele.

“Te jogaria do penhasco de novo”, escreveu Whindersson no X, antigo Twitter, ao responder uma foto de Haaland comemorando a vitória da Noruega, que ganhou de 2x1 na partida contra a Seleção Brasileira.

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A brincadeira acabou viralizando nas redes sociais e recebeu diversas críticas por parte dos fãs de Luísa, que acharam o teor ofensivo. “Pra defender nunca apareceu, agora pra piada ele está pronto”, disparou uma. “Ele é ridículo e ela sempre ficou calada e levou a culpa... mas a culpa nunca foi dela”, reforçou outra.

Reação de Luísa

Ciente da atitude do ex-marido, Luísa Sonza reagiu ao caso e deixou de segui-lo no Instagram. A ação foi vista como uma forma de expor seu descontentamento com a frase escrita por ele, que faz referência a canção “Penhasco”, lançada pouco depois do término deles, em 2020.

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Horas depois, a loira também fez uma publicação, que foi apontada como indireta para Whindersson. “Treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo”, escreveu ela.

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Justificativa de Whindersson

Whindersson também falou sobre o assunto e afirmou que só comparou Luísa com Haaland devido a uma publicidade feita por ela para o Ifood, onde a famosa se compara fisicamente com o atleta.

“Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele, foi só porque vi a publi, nem acho parecido, eu hein”, disparou ele, justificando o ato.

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Erling Haaland Luísa Sonza Whinderson Nunes

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