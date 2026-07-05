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JORNAL NACIONAL

Repórter é desligada da Globo após 20 anos e coberturas históricas

Graciela Andrade era presença frequente no Bom Dia Brasil e no Jornal Nacional

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Graciela Andrade
Graciela Andrade - Foto: Reprodução | TV Globo

A repórter Graciela Andrade foi desligada da Globo após 20 anos de atuação no jornalismo da emissora. A jornalista estava na sede de Belo Horizonte e passou a integrar a lista de profissionais experientes dispensados pela empresa.

Nas redes sociais, Graciela respondeu a um seguidor que lamentou sua saída da emissora. “Estou bem triste também”, escreveu a jornalista.

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Ao longo da carreira, Graciela se tornou presença frequente em telejornais de rede da Globo, com participações no Bom Dia Brasil e no Jornal Nacional. Antes de atuar em Belo Horizonte, ela também trabalhou em afiliadas importantes da emissora, como a EPTV, em Campinas, a TV Tem, em São José do Rio Preto, e a TV Morena, em Campo Grande.

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Onda de demissões

A jornalista participou de coberturas de grande repercussão nacional. Entre elas estão o acidente com o avião da Latam em Congonhas, a visita do papa Francisco ao Rio de Janeiro e o sequestro de Eloá Pimentel.

A saída de Graciela ocorre após uma onda de demissões no jornalismo da Globo. Embora o ritmo dos cortes tenha diminuído, a emissora ainda segue promovendo desligamentos de profissionais experientes.

A dispensa da repórter repercutiu entre telespectadores que acompanhavam seu trabalho nos telejornais. Graciela era considerada um rosto conhecido do público em coberturas ao vivo e reportagens exibidas em rede nacional.

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Tags

demissão Graciela Andrade Grupo Globo

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