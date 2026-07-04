Raquel Brito revela nome e sexo do primeiro filho

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A influenciadora digital, Raquel Brito anunciou, neste sábado, 4, que está à espera de um menino. A revelação foi feita por meio das redes sociais da irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, que compartilhou imagens do chá revelação realizado ao lado do marido, Cleiton Souza, familiares e amigos.

Durante a celebração, o casal revelou que o primeiro filho se chamará Ravi.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Influenciadora tentou prever o sexo do bebê

Antes da festa, Raquel contou aos seguidores que acreditava estar esperando uma menina. Segundo ela, a maioria das pessoas próximas apostava que o bebê seria um menino.

A influenciadora chegou a revelar que, caso a criança fosse do sexo feminino, o nome escolhido seria Hadassa.

Com o resultado da revelação, o casal confirmou que o bebê será um menino e receberá o nome de Ravi.

Veja o momento da revelação

Vídeo mostra reação da família

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Cleiton Souza aparece acariciando a barriga da influenciadora enquanto os dois comemoram a descoberta ao lado da família.

A publicação rapidamente recebeu milhares de mensagens de carinho dos seguidores.

"Que venha com muita saúde", escreveu um internauta.

"Deus abençoe essa família", comentou outro.

Gravidez foi anunciada em abril

Raquel Brito anunciou a gravidez em abril deste ano por meio de um vídeo romântico gravado na praia.

Na ocasião, ela apareceu caminhando ao lado do marido enquanto segurava um teste de gravidez, confirmando a chegada do primeiro filho do casal.

Desde então, a influenciadora tem compartilhado momentos da gestação com os seguidores nas redes sociais.