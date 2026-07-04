Hytalo Santos escreve nova carta na prisão e manda recado

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Hytalo Santos mandou um recado direto para os fãs. Preso por produzir conteúdo pornográfico de adolescentes e explorar a imagem deles, o dançarino escreveu uma carta aberta e afirmou que está tentando ser forte apesar do que está acontecendo.

“De onde eu vi, aprendi a ser forte, corajoso e bem-humorado, e aqui não seria diferente. Sou resiliente na dor, próspero no pouco e crio piadas com minhas aflições, foi a fórmula que encontrei para sentir menos o percurso até aqui”, escreveu.

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O famoso ainda agradeceu o carinho dos fãs nesse momento difícil. “Baterias e família HS, sigo firme e com muita fé que tá acabando. Amo vocês. Até já já, se Deus quiser”, concluiu.

A carta foi divulgada pela mãe dele, Denize Santos, através de um post em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 4. “Recado do meu filho pra vocês!”, escreveu ela na legenda.

Prisão de Hytalo Santos

Hytalo Santos foi preso em agosto de 2025, após ser acusado de expor menores de idade em suas redes sociais. A denúncia foi feita pelo youtuber Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, através de um vídeo.

Em fevereiro deste ano, Hytalo e o marido, Israel Vicente, foram condenados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes.

O dançarino recebeu pena de 11 anos e 4 meses de prisão, e Israel, foi condenado a 8 anos e 10 meses, todos em regime fechado. Além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 500 mil às vítimas.