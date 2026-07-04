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RECADO

Hytalo Santos escreve nova carta na prisão e manda recado

O famoso foi condenado por explorar menores de idade

Franciely Gomes
Por
O famoso está preso há cerca de 7 meses
O famoso está preso há cerca de 7 meses - Foto: Reprodução | Instagram

Hytalo Santos mandou um recado direto para os fãs. Preso por produzir conteúdo pornográfico de adolescentes e explorar a imagem deles, o dançarino escreveu uma carta aberta e afirmou que está tentando ser forte apesar do que está acontecendo.

“De onde eu vi, aprendi a ser forte, corajoso e bem-humorado, e aqui não seria diferente. Sou resiliente na dor, próspero no pouco e crio piadas com minhas aflições, foi a fórmula que encontrei para sentir menos o percurso até aqui”, escreveu.

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O famoso ainda agradeceu o carinho dos fãs nesse momento difícil. “Baterias e família HS, sigo firme e com muita fé que tá acabando. Amo vocês. Até já já, se Deus quiser”, concluiu.

A carta foi divulgada pela mãe dele, Denize Santos, através de um post em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 4. “Recado do meu filho pra vocês!”, escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Denize Santos (@eudenizesantoss)

Prisão de Hytalo Santos

Hytalo Santos foi preso em agosto de 2025, após ser acusado de expor menores de idade em suas redes sociais. A denúncia foi feita pelo youtuber Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, através de um vídeo.

Em fevereiro deste ano, Hytalo e o marido, Israel Vicente, foram condenados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes.

O dançarino recebeu pena de 11 anos e 4 meses de prisão, e Israel, foi condenado a 8 anos e 10 meses, todos em regime fechado. Além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 500 mil às vítimas.

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Tags

entretenimento Hytalo Santos Polícia

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