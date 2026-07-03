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Maya Massafera faz cirurgia estética inédita no Brasil

A influenciadora fez mais um procedimento para criar traços femininos

Franciely Gomes
Por
Maya falou abertamente sobre o procedimento na web
Maya falou abertamente sobre o procedimento na web - Foto: Reprodução | Instagram

Maya Massafera se submeteu a mais uma cirurgia plástica para criar traços femininos. A influenciadora transexual foi a primeira pessoa a passar por uma uma osteotomia de clavícula, procedimento inédito no Brasil, que consiste no encurtamento do osso que define a largura dos ombros.

A ideia é reduzir o tamanho das costas e a largura dos ombros, deixando a silhueta da famosa ainda mais feminina. A cirurgia encurta cerca de 2 centímetros da clavícula por lado, para não comprometer o funcionamento dos ombros, unindo-as novamente em seguida.

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Ao todo, a cirurgia dura cerca de três horas, considerando os dois lados, e ainda requer um segundo procedimento meses depois para a remoção da placa metálica. Normalmente, a paciente é sedada com uma anestesia local durante o processo.

Em seu perfil do Instagram, Maya compartilhou registros do processo pós-cirúrgico. “Feliz em deixar meu corpo com formas mais femininas. Pensei muito sobre essa cirurgia e estou transbordando alegria e gratidão. Ser mulher trans não é fácil, mas é MARAVILHOSO. Diminuímos 4 cm de costas, tá tudo bem, já estou em casa. Obrigada”, escreveu ela na legenda.

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Um post compartilhado por Maya Massafera (@mayamassafera)

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Tags

cirurgia entretenimento Maya Massafera

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