Tribunal Superior do Trabalho critica reality show de Viih Tube

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O reality show amador de Viih Tube com suas funcionárias continua dando o que falar nas redes sociais. Após ser julgada por internautas, a ex-BBB foi criticada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O órgão publicou um comunicado sobre o assunto em suas redes sociais nesta quarta-feira, 1º. No texto, eles reforçam que humilhação não é entretenimento e que o caso pode ser configurado como assédio moral.

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“Expor trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes ou constrangedoras pode caracterizar assédio moral. A Constituição Federal protege a dignidade da pessoa humana, e a Justiça do Trabalho reconhece a responsabilização por condutas abusivas. Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever”, escreveram.

Apesar da publicação não citar diretamente o nome da influenciadora digital, o post foi associado a ela devido a repercussão recente do caso e a imagem usada, que remete ao logo do tal reality, que foi retirado do ar após as críticas.

O que aconteceu no reality?

Chamado de “As Patroas”, o reality show de Viih Tube e Eliezer submetia os empregados da mansão do casal a realizar alguns desafios em busca da premiação final, que consistia em R$ 20 mil.

Dentre as provas estavam a caça por moedas falsas em locais inusitados, como piscina, vaso sanitário e lata de lixo do banheiro do casal. As cenas viralizaram na web e renderam uma série de críticas dos internautas, que apontaram uma humilhação em prol do entretenimento.

O casal chegou até a se pronunciar sobre o assunto e alegou que não obrigou nenhum dos prestadores de serviço a participar do programa. “Nos dias de gravação (três vezes por semana) não trabalham, só trabalham meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigadas nem coagidas a participar. Estão ganhando seguidores. Elas estão felizes”, disse Eliezer.