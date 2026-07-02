Henrique Fogaça é furtado em hospital após sofrer acidente

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Henrique Fogaça viveu um verdadeiro caos. Após sofrer um acidente de moto na saída da gravação do programa ‘MasterChef Brasil: Amadores’, onde atua como jurado, o chef de cozinha revelou que teve sua aliança furtada durante sua estadia no hospital.

O caso aconteceu em maio deste ano, mas veio à tona nesta quarta-feira, 30, após o famoso explicar aos seguidores o motivo de sua substituição no último episódio do reality show culinário.

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De acordo com Fogaça, ele teve suas mãos machucadas durante o ocorrido e precisou retirar o anel, que foi levado por pessoas que trabalham no centro de saúde. “Não morri por Deus, porque meu Santo é muito forte”, contou.

Registro de Henrique Fogaça internado após o acidente - Foto: Reprodução | Instagram

“Ainda por cima roubaram minha aliança no hospital. Fui dar conta dois dias depois. Ligamos no hospital, mas disseram que não sabiam de nada”, desabafou ele, sem revelar o nome do hospital.