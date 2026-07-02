Reality com empregadas de Viih Tube vira alvo de investigação do MPT

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O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um inquérito para investigar possíveis irregularidades trabalhistas envolvendo o reality show "As Patroas", criado pelos influenciadores Viih Tube e Eliezer. A iniciativa ganhou repercussão nas redes sociais após ser criticada por transformar a rotina de empregados domésticos em entretenimento.

Segundo o MPT, o procedimento foi aberto depois que o órgão tomou conhecimento do caso por meio da imprensa. O reality colocava funcionários da casa do casal para disputar prêmios em dinheiro, benefícios e redução da carga de trabalho.

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"O MPT em São Paulo tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora em questão por meio da imprensa e abriu procedimento para investigar os fatos", afirmou o órgão em nota à CNN.

Reality gerou críticas nas redes sociais

Desde a divulgação do primeiro episódio, internautas questionaram o formato da competição e levantaram críticas sobre a exposição dos trabalhadores. "Coisa mais nojenta é rico criar conteúdo em cima da classe trabalhadora".

"Acho muito esquisito transformar a rotina de funcionário em entretenimento. Tem coisa que não precisava virar conteúdo", escreveram alguns usuários nas redes sociais.

Mesmo após a remoção do episódio, as críticas continuaram nas demais publicações dos influenciadores. "Que bizarrice e mais bizarro é o povo aqui achando tudo de boa, não vendo problema algum nesse tipo de “entretenimento”. Que tempos sombrios!", lamentou uma internauta.

"Será que ela não consultou um advogado antes de fazer esse “reality”?", questionou outra.

Tribunal também se manifestou

Em meio à repercussão, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma mensagem alertando sobre os limites da exposição de empregados no ambiente profissional.

"Humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever", escreveu o perfil da Corte.

A publicação também ressaltou que situações vexatórias podem caracterizar assédio moral e outras violações de direitos trabalhistas.

Como funcionava o reality

Lançado na última terça-feira, 30, o programa As Patroas seria exibido duas vezes por semana, às terças e aos sábados.

Nas redes sociais, Viih Tube explicou que a ideia do reality partiu dela e afirmou que Eliezer aprovou a proposta. Segundo a influenciadora, os funcionários que optassem por não participar seriam automaticamente "eliminados".

Ao longo das provas, os participantes disputavam prêmios entre R$ 1 mil e R$ 3 mil, além de pontos. Quem acumulasse a maior pontuação receberia R$ 20 mil extras, além dos valores conquistados durante a competição.

Funcionárias defenderam os influenciadores

Após a retirada do primeiro episódio das redes sociais, algumas funcionárias gravaram vídeos em defesa do casal.

Uma delas afirmou que os participantes estavam concorrendo a "prêmios maravilhosos", citando dinheiro e uma motocicleta entre as recompensas oferecidas.

Enquanto isso, o inquérito instaurado pelo Ministério Público do Trabalho segue em andamento para apurar se houve irregularidades na dinâmica proposta pelos influenciadores.