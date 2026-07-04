Netinho revela fase sensível do câncer e adota isolamento

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O cantor Netinho, de 59 anos, revelou, em publicação nas redes sociais, neste sábado, 4, estar passando por uma das fase mais delicadas da sua batalha contra o câncer. Por conta do momento que enfrenta, o artista anunciou uma mudança 'radical' na sua rotina.

Netinho, que descobriu a volta do linfoma em maio, afirmou ter adotado um 'isolamento', além de novos costumes. O objetivo, segundo o cantor, é não perder peso.

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"Estou na fase mais sensível do meu tratamento. Por isso não posso perder peso e fiz algumas modificações provisórias no meu dia a dia. Reduzi as caminhadas. Cancelei a musculação. Estou dormindo mais. Comendo mais. Descansando mais. Isolado, não posso me encontrar com ninguém nem receber visitas em casa. Não posso ir estar com ninguém", explicou Netinho.

Relato sobre tratamento

O artista baiano também fez um relato sobre o tratamento, pontuando não ter sentido os efeitos colaterais da quimioterapia na última sessão.

"Uma injeção no braço e uma na barriga com intervalo de meia hora. Em seguida, voltei para casa. Efeito colateral zero, dor zero, incômodos zero, tudo ótimo. Deus está comigo", afirmou o cantor.