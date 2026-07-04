“Não achei correto”: Galvão Bueno revela motivo de rejeitar Cazé TV

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Uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro, Galvão Bueno, revelou, em uma entrevista neste sábado, 4, que recusou um convite de narrar pela Cazé TV. Atualmente, o comunicador comanda as transmissões das partidas do Brasil na Copa do Mundo no SBT

O narrador confirmou, em uma entrevista ao “Charla Podcast”, que recebeu uma proposta do canal para dar voz aos jogos transmitidos no YouTube, porém rejeitou o pedido por causa de um contrato que ele ainda mantinha com a TV Globo.

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“Convidaram, fizeram esse convite. Depois de 43 anos na Globo, então terminou ali, e aí veio o contrato de mais dois anos de ‘non compete’. O contrato dizia que eu não podia fazer transmissões em TVs abertas”, disse Galvão Bueno ao Charla Podcast.

“Não achei correto.”

Além disso, o narrador esclareceu que não acha correto participar das transmissões de uma concorrente direta da TV Globo tão pouco tempo após deixar a emissora.

“A Cazé me fez a proposta e eu não achei correto em função da Globo, porque a Globo e a Cazé iam fazer [o mesmo jogo]. Eu ainda estava com contrato ativo na Globo, não era TV aberta, mas era uma concorrência, não achei que fosse correto”, reforçou.

“NÃO ACHEI CORRETO “



Galvão Bueno fala sobre saída de globo e proposta que recebeu da Cazé tv #SportingbetNoCharla #MelittaNoCharla #BrahmaNoCharla #TaLiberadoAcreditar pic.twitter.com/lVn9J1gNFC — Charla Podcast (@CharlaPodcast) July 4, 2026

Retorno às narrações

Galvão Bueno deixou a TV Globo no final de 2022, após a Copa do Mundo do Catar. O narrador esteve na emissora desde 1981 e foi o responsável por comandar conquistas importantes, como:

o tetra e o pentacampeonato da Seleção, em 1994 e 2002,

diversas medalhas de ouro olímpicas, incluindo as do futebol masculino nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2021.

Em sua saída, Galvão afirmou que gostaria de “mergulhar” no mundo digital.

Em 2026, a convite do SBT, o narrador voltou às Copas do Mundo e até garantiu sua vaga no livro dos recordes, o Guinness Book, tornando-se o narrador de televisão que mais narrou partidas de Copas do Mundo, 148 partidas.

O feito foi homenageado em uma cerimônia realizada em Miami, nos Estados Unidos.