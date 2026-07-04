Alejo Véliz se rende ao Bahia e exalta peso da camisa: "Clube do povo"

Apresentado oficialmente como novo jogador do Esporte Clube Bahia, o atacante Alejo Véliz concedeu sua primeira entrevista coletiva. De fora do amistoso disputado contra o Montevideo City Torque neste sábado, 4, o argentino de 22 anos demonstrou empolgação com o novo clube e se colocou à disposição para entrar em campo o quanto antes.

"A verdade é que eu estive em três treinamentos com o grupo, o Rogério (Ceni) já comentou sobre a sua ideia de jogo, já tenho também uma relação com os meus companheiros, que é muito importante. Cheguei há pouco tempo, mas o grupo me recebeu muito bem. Estou trabalhando para estar nas próximas partidas", disse o jogador neste sábado, 4.

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Sonho europeu

Alejo Véliz em campo pelo Tottenham - Foto: Divulgação | Tottenham

Alejo Véliz viveu muito cedo o sonho de atuar no futebol europeu, mas não recebeu muitas oportunidades por Tottenham, Sevilla e Espanyol, e retornou ao futebol sul-americano. O atacante exaltou sua passagem na Europa e falou sobre a responsabilidade de atuar no Bahia e vestir a camisa 9.

O jogador também se descreveu como um centroavante de área, que sempre busca estar bem posicionado para finalizar com um toque na bola. O ataque à profundidade também foi mencionada como uma das características de Alejo.

"Foi muito lindo, viajar à Europa, conhecer lugares e atuar no primeiro nível, mas agora estou feliz de estar aqui. Eu sou só um menino de 22 anos que tem vontade de ganhar e lutar pelos meus sonhos. Sei que Bahia é um grande clube, do povo, como vocês dizem. A camisa 9 também é uma grande responsabilidade, mas eu vou trabalhar muito para retribuir esse carinho", disse o atacante.

"Sou um centroavante que gosta de estar muito dentro da área, e também buscar os passes para os outros atacantes. Tenho essa característica de ser do último toque na bola, mas também eu gosto muito de estar atrás dos zagueiros, correndo entre as linhas", completou.

Para estar à disposição do técnico Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro, Alejo Véliz precisa ter eu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes. O Tricolor encara a Chapecoense no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 20h30, na Arena Fonte Nova.

Análise de 'Cadu' Santoro

Antes das primeiras palavras do atacante como reforço oficial do Bahia, o diretor de futebol Carlos Santoro revelou bastidores da contratação. O dirigente afirmou que o clube tentou trazer Alejo já em 2023, primeiro ano sob gestão do Grupo City, mas o acordo acabou não se concretizando e o jogador fechou com o Tottenham, da Inglaterra, na época.

O Tricolor voltou a tentar contratar o argentino no início deste ano e, a princípio, a prioridade era trazer o atleta na primeira janela de transferências de 2026.

"A gente acabou tomando a decisão naquele momento de, por inteiro, por contrato, esperar ele até o meio do ano. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer ele na primeira janela, que era o nosso objetivo. Mas, entendendo que o Alejo sempre foi a nossa primeira opção, a gente optou por esperar", disse Cadu Santoro.