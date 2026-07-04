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PREPARAÇÃO

De virada, Bahia goleia o City Torque em amistoso na Arena Fonte Nova

Tricolor enfrentou a equipe uruguaia em partida marcada por testes no elenco

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bahia x Montevideo City Torque - amistoso
Bahia x Montevideo City Torque - amistoso - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrentou o Montevideo City Torque, clube uruguaio que também faz parte do City Football Group, em amistoso disputado no fim da manhã deste sábado, 4. Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Esquadrão saiu perdendo, mas virou e acabou goleando por 4 a 1.

No duelo de preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, paralisado para a Copa do Mundo, o técnico Rogério Ceni promoveu uma série de mudanças na equipe baiana e utilizou 25 atletas diferentes no total. O goleiro Ronaldo foi o único que esteve em campo em dois tempos distintos, mas também acabou substituído nos acréscimos.

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A equipe uruguaia saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo, após erro na saída de bola tricolor. Mingo forçou passe para Caio Alexandre, que foi desarmado próximo ao gol. O goleiro Ronaldo chegou a salvar uma primeira finalização, mas Luka Andrade aproveitou rebote e abriu o placar. 0 a 1.

O Bahia chegou ao empate os 40 minutos, com Willian José. Após receber passe de Marcos Victor na área, Erick Pulga brigou pela bola, que sobrou para o centroavante. O camisa 12 encheu o pé e bateu no canto direito do goleiro Torgnascioli. 1 a 1.

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Segundo tempo, virada e goleada

Aos 6 minutos do segundo tempo, o Tricolor chegou à virada com Rodrigo Nestor. O camisa 11 foi esperto em cobrança de falta e surpreendeu o arqueiro adversário, que aguardava o cruzamento. O meia tricolor bateu direto e concretizou a virada. 2 a 1.

O terceiro gol veio com Everaldo, aos 12 minutos. Ruan Pablo recebeu bom passe na esquerda e arrancou em velocidade. Na disputa com o zagueiro, a arbitragem assinalou pênalti para o Bahia. O camisa 27 cobrou com categoria e marcou mais um tento. 3 a 1.

Já nos acréscimos, Nestor balançou as redes pela segunda vez no jogo, o quarto do Bahia. Ele arriscou chute de longe e marcou um golaço para fechar a goleada de 4 a 1. Fim de papo.

Rodrigo Nestor comemora gol com Kanu
Rodrigo Nestor comemora gol com Kanu - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

FICHA TÉCNICA

Bahia 4x1 Montevideo City Torque - Amistoso

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 04/07/2026

Horário: 11h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Transmissão: TVE

Público: 12.649 pessoas

Cartões amarelos: Ruan Pablo e Caio Suassuna (Bahia) / Obregón, Facundo Silvera e Pablo Siles (City Torque)

Gols: Willian José, Rodrigo Nestor (2x) e Everaldo (Bahia) / Luka Andrade (City Torque)

Bahia: Ronaldo (Iuri); Marcos Victor (Román Gomez) [Wendel), David Duarte (Fredi), Ramos Mingo (Kanu) e Zé Guilherme (Luiz Gustavo); Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Rodrigo Nestor) e Jean Lucas (Michel Araujo); Sanabria (Ademir) [Kauê Furquim], Erick Pulga (Ruan Pablo) e Willian José (Everaldo) [Caio Suassuna]. Técnico: Rogério Ceni.

City Torque: Torgnascioli; Eduardo Agüero (Ezequiel Busquets), Kevin Silva, Kagelmacher e Facundo Silvera; Sebastián Cáceres, Pablo Siles, e Pizzichillo; Obregón, Salomón Rodríguez (Nahuel da Silva) e Luka Andrade (Ramiro Lecchini). Técnico: Marcelo Méndez.

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