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E.C.BAHIA

Entenda ausência de titulares e reforços no amistoso do Bahia

Tricolor enfrenta o Montevideo City Torque neste sábado, 4

João Grassi
Por
| Atualizada em
Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O Esporte Clube Bahia já tem equipe definida para o amistoso diante do Montevideo City Torque, marcado para este sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova. A formação escolhida pelo técnico Rogério Ceni indica uma base titular e sem a presença dos novos reforços.

Recém contratados, o atacante Alejo Véliz, que já treina normalmente, e o zagueiro Marco Moreno, que acaba de chegar, não foram relacionados. Além deles, Everton Ribeiro, Luciano Juba e Iago Borduchi seguem em transição física e também foram vetados.

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O atacante argentino e o zagueiro espanhol estão no estádio para acompanhar a partida, mas fizeram somente trabalhos físicos enquanto ainda se adaptam ao novo clube.

Outro que fica de fora é o atacante Kike Olivera, que sofreu uma entorse no tornozelo no treino. Por outro lado, o jovem Ruan Pablo também está à disposição do técnico Rogério Ceni.

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Escalação

O Bahia está escalado com: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.

No banco de reservas, estão à disposição os seguintes atletas: Iuri, Wendel, Roman Gómez, Kanu, Fredi, Luiz Gustavo, Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araujo, Ademir, Kauê Furquim, Ruan Pablo, Everaldo e Caio Suassuna.

Escalação do Bahia
Escalação do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia
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