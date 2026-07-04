Entenda ausência de titulares e reforços no amistoso do Bahia

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O Esporte Clube Bahia já tem equipe definida para o amistoso diante do Montevideo City Torque, marcado para este sábado, 4, às 11h, na Arena Fonte Nova. A formação escolhida pelo técnico Rogério Ceni indica uma base titular e sem a presença dos novos reforços.

Recém contratados, o atacante Alejo Véliz, que já treina normalmente, e o zagueiro Marco Moreno, que acaba de chegar, não foram relacionados. Além deles, Everton Ribeiro, Luciano Juba e Iago Borduchi seguem em transição física e também foram vetados.

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O atacante argentino e o zagueiro espanhol estão no estádio para acompanhar a partida, mas fizeram somente trabalhos físicos enquanto ainda se adaptam ao novo clube.

Outro que fica de fora é o atacante Kike Olivera, que sofreu uma entorse no tornozelo no treino. Por outro lado, o jovem Ruan Pablo também está à disposição do técnico Rogério Ceni.

Escalação

O Bahia está escalado com: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.

No banco de reservas, estão à disposição os seguintes atletas: Iuri, Wendel, Roman Gómez, Kanu, Fredi, Luiz Gustavo, Acevedo, Rodrigo Nestor, Michel Araujo, Ademir, Kauê Furquim, Ruan Pablo, Everaldo e Caio Suassuna.