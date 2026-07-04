Rogério Ceni sobe o tom contra gramado da Fonte Nova após amistoso

O técnico Rogério Ceni pareceu satisfeito com a atuação do Bahia na goleada por 4 a 1 sobre o Montevideo City Torque, durante o amistoso na manhã deste sábado, 4. O comandante destacou o curto período de treinamentos para justificar a dificuldade no primeiro tempo, e afirmou que gostou da maneira como os dois times jogaram.

O Tricolor entrou em campo com uma equipe mais próxima daquela que é considerada titular nesse momento da temporada, empatou em 1 a 1, e foi totalmente modificado no intervalo com a entrada de 10 novos jogadores de uma vez. O novo time foi suficiente para sacramentar o triunfo e alargar o placar.

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O gramado da Arena Fonte Nova também foi criticado pelo treinador depois da partida, que utilizou o termo "uma merda" para destacar o estado do campo, apesar do longo período sem jogos.

Esse gramado pode ficar parado 20 dias, um mês, que ele continua uma merda Rogério Ceni - Técnico do Bahia

"Eu acho que foi um bom jogo, lógico que tivemos um erro de saída de jogo e quando você sofre, é natural ficar aquele clima ruim. Eles (Montevideo City Torque) também estão bem mais inteiros que a gente fisicamente, vem a mais tempo treinando, vão começar a jogar nessa semana no Campeonato Uruguai. No segundo tempo mais velocidade, eles também cansaram um pouco mais, nós trocamos os 10, são só 11 dias praticamente de treino", disse o treinador em entrevista à TVE.

"Se é um time mais inteiro fisicamente, logicamente é mais difícil você jogar no primeiro tempo. Mas gostei dos dois times, da maneira como jogaram, precisamos, claro, melhorar fisicamente e tentar, mudamos um pouco a maneira de jogar pra esse jogo", completou.

Foco no Fluminense e evolução física

Willian José e Zé Guilherme foram titulares do Bahia neste sábado - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O amistoso contra o clube uruguaio não vai ser o único compromisso do Tricolor durante a pausa para a Copa do Mundo 2026. Antes do retorno do calendário do futebol brasileiro, o Bahia volta a disputar um amistoso no dia 12 de julho, às 16h, contra o Fluminense, no Maracanã.

A mentalidade que Rogério Ceni passa para o elenco é de "tentar melhorar", mas, mesmo assim, o saldo da atuação tricolor foi positiva. A estratégia de jogar 45 minutos com cada time, titular e reserva, deve ser mantida no duelo contra o time carioca.

"Tentar logicamente treinar, melhorar, evoluir nesse sentido, mas eu achei que foi bom. Vamos trabalhar essa semana de novo, nós temos uma maneira que a gente vinha jogando, temos a maneira que nós jogamos hoje, vamos tentar ver o que se adapta melhor pra cada jogo. E é um jogo já mais pesado, logicamente, contra uma equipe que está na nossa frente na tabela de classificação", disse Rogério Ceni.

"Mas aproveitar, tentar jogar 45 minutos cada time, justamente pra preservar de lesão e crescer no condicionamento físico. Hoje, acho que mais de 45 seria um risco muito grande de lesão. Vamos seguir evoluindo, porque daqui a menos de duas semanas, 13 dias, tem estreia, jogo importantíssimo aqui em Campeonato Brasileiro", completou.

O Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 20h30, na Arena Fonte Nova, para encarar a Chapecoense, em rodada atrasada.

O Bahia volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 20h30, na Arena Fonte Nova, para encarar a Chapecoense, em rodada atrasada.