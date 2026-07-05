Funcionária presta homenagem a Viih Tube após polêmica com reality

Siga o A TARDE no Google

Parece que a polêmica envolvendo o reality show de Viih Tube não afetou a relação dela com os funcionários. Uma das empregadas da ex-BBB, Leinha Santana prestou uma homenagem à famosa e saiu em defesa dela publicamente.

Na publicação, a mulher elogiou a postura de Viih Tube e Eliezer como patrões, alegando que é muito grata em poder trabalhar e conviver com eles no dia a dia, pois se sente bem acolhida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Venho por meio desse vídeo expressar minha gratidão por ter vocês em minha vida. Só quem convive com vocês sabe o tamanho do coração que vocês têm”, escreveu ela na legenda da publicação, em que reúne momentos ao lado do casal.

“O mundo é muito injusto. Os valores se inverteram, mas Deus é justo e a justiça dele não falha!!!”, concluiu ela, rebatendo os ataques que os patrões têm recebido nas redes sociais nos últimos dias.

O que aconteceu no reality?

Chamado de “As Patroas”, o reality show de Viih Tube e Eliezer submetia os empregados da mansão do casal a realizar alguns desafios em busca da premiação final, que consistia em R$ 20 mil.

Dentre as provas estavam a caça por moedas falsas em locais inusitados, como piscina, vaso sanitário e lata de lixo do banheiro do casal. As cenas viralizaram na web e renderam uma série de críticas dos internautas, que apontaram uma humilhação em prol do entretenimento.

O casal chegou até a se pronunciar sobre o assunto e alegou que não obrigou nenhum dos prestadores de serviço a participar do programa. “Nos dias de gravação (três vezes por semana) não trabalham, só trabalham meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigadas nem coagidas a participar. Estão ganhando seguidores. Elas estão felizes”, disse Eliezer.