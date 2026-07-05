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DEFENDEU

Funcionária presta homenagem a Viih Tube após polêmica com reality

A mulher publicou um texto em defesa da ex-BBB

Franciely Gomes
Por
A funcionária agradeceu o carinho da patroa
A funcionária agradeceu o carinho da patroa - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a polêmica envolvendo o reality show de Viih Tube não afetou a relação dela com os funcionários. Uma das empregadas da ex-BBB, Leinha Santana prestou uma homenagem à famosa e saiu em defesa dela publicamente.

Na publicação, a mulher elogiou a postura de Viih Tube e Eliezer como patrões, alegando que é muito grata em poder trabalhar e conviver com eles no dia a dia, pois se sente bem acolhida.

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“Venho por meio desse vídeo expressar minha gratidão por ter vocês em minha vida. Só quem convive com vocês sabe o tamanho do coração que vocês têm”, escreveu ela na legenda da publicação, em que reúne momentos ao lado do casal.

“O mundo é muito injusto. Os valores se inverteram, mas Deus é justo e a justiça dele não falha!!!”, concluiu ela, rebatendo os ataques que os patrões têm recebido nas redes sociais nos últimos dias.

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Um post compartilhado por Leinha🌵 (@leinhasantana89)

O que aconteceu no reality?

Chamado de “As Patroas”, o reality show de Viih Tube e Eliezer submetia os empregados da mansão do casal a realizar alguns desafios em busca da premiação final, que consistia em R$ 20 mil.

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Dentre as provas estavam a caça por moedas falsas em locais inusitados, como piscina, vaso sanitário e lata de lixo do banheiro do casal. As cenas viralizaram na web e renderam uma série de críticas dos internautas, que apontaram uma humilhação em prol do entretenimento.

O casal chegou até a se pronunciar sobre o assunto e alegou que não obrigou nenhum dos prestadores de serviço a participar do programa. “Nos dias de gravação (três vezes por semana) não trabalham, só trabalham meio expediente e o dia não é descontado. Não foram obrigadas nem coagidas a participar. Estão ganhando seguidores. Elas estão felizes”, disse Eliezer.

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Tags

ex-BBB polêmica Viih Tube

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