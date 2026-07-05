Irmã visita Deolane Bezerra na prisão e revela estado da influenciadora

Siga o A TARDE no Google

A advogada Daniele Bezerra atualizou o estado da irmã, a influenciadora Deolane Bezerra, após visitá-la na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais neste sábado, 5, Daniele afirmou que Deolane "está bem, na medida do possível".

Segundo a advogada, ela percorreu cerca de 1.300 quilômetros para realizar a visita e disse que o desgaste da viagem e da situação a impediram de gravar um vídeo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Sinceramente, não estou em condições de gravar um vídeo agora. O cansaço físico e emocional falou mais alto", escreveu.

Deolane está presa desde maio e foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, ela teria recebido recursos de uma empresa apontada pela polícia como utilizada para movimentar patrimônio ligado ao PCC.

A defesa nega as acusações e afirma que a influenciadora é inocente, sustentando que seu patrimônio tem origem lícita e que ela não possui qualquer vínculo com o crime organizado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já rejeitou um pedido de liberdade da defesa. Paralelamente, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) suspendeu cautelarmente a inscrição de Deolane, impedindo que ela exerça a advocacia enquanto responde ao processo disciplinar.