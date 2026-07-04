Presa, Deolane Bezerra já viveu romance com membro do PCC

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O passado de Deolane Bezerra pode ser usado contra ela. Documentos utilizados na investigação da acusação de lavagem de dinheiro da advogada apontam que ela viveu um caso amoroso com um membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com dados divulgados pelo portal Léo Dias, o nome da influenciadora já era acompanhado pelas autoridades desde 2014. Nessa época, a loira namorava um integrante do PCC, que estava sendo investigado pela polícia.

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Ainda no mesmo ano, Deolane adotou seu filho mais velho, Giliard Vidal dos Santos, e começou a atuar como advogada, defendendo judicialmente outros integrantes da facção criminosa.

Após o romance com o investigado, ela iniciou um relacionamento com outro membro do PCC, se desvencilhando dessa imagem apenas em 2020, quando começou a se relacionar com o cantor MC Kevin, que faleceu em 2021 após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

Prisão de Deolane

Atualmente, Deolane está presa na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela é acusada de cometer o crime de lavagem de dinheiro, com ligação direta a membros do PCC.

A famosa nega veemente as acusações e alega que está sendo julgada apenas por exercer sua profissão de advogada criminalista e defender alguns clientes envolvidos com a facção.