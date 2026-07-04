Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

ROMANCE PROIBIDO

Presa, Deolane Bezerra já viveu romance com membro do PCC

A influenciadora foi presa por sua suposta ligação com a facção criminosa

Franciely Gomes
Por
Deolane se envolveu amorosamente com membros da facção
Deolane se envolveu amorosamente com membros da facção - Foto: Reprodução | Instagram

O passado de Deolane Bezerra pode ser usado contra ela. Documentos utilizados na investigação da acusação de lavagem de dinheiro da advogada apontam que ela viveu um caso amoroso com um membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com dados divulgados pelo portal Léo Dias, o nome da influenciadora já era acompanhado pelas autoridades desde 2014. Nessa época, a loira namorava um integrante do PCC, que estava sendo investigado pela polícia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SURPRESA

Homem reage a roubo e empurra assaltante na piscina
Homem reage a roubo e empurra assaltante na piscina imagem

RECADO

Hytalo Santos escreve nova carta na prisão e manda recado
Hytalo Santos escreve nova carta na prisão e manda recado imagem

POLÍCIA

Influenciadora de 27 anos é morta e ex é preso por feminicídio
Influenciadora de 27 anos é morta e ex é preso por feminicídio imagem

Ainda no mesmo ano, Deolane adotou seu filho mais velho, Giliard Vidal dos Santos, e começou a atuar como advogada, defendendo judicialmente outros integrantes da facção criminosa.

Após o romance com o investigado, ela iniciou um relacionamento com outro membro do PCC, se desvencilhando dessa imagem apenas em 2020, quando começou a se relacionar com o cantor MC Kevin, que faleceu em 2021 após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

Prisão de Deolane

Atualmente, Deolane está presa na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela é acusada de cometer o crime de lavagem de dinheiro, com ligação direta a membros do PCC.

A famosa nega veemente as acusações e alega que está sendo julgada apenas por exercer sua profissão de advogada criminalista e defender alguns clientes envolvidos com a facção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Deolane Bezerra PCC prisão

Relacionadas

Mais lidas