Influenciadora de 27 anos é morta e ex é preso por feminicídio

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A influenciadora Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida nas redes sociais como Karol Belchior, foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado, 4, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O principal suspeito é o ex-namorado da jovem, que foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança. Karol tinha 27 anos, acumulava cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais e deixa um filho.

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Crime aconteceu dentro da residência

De acordo com testemunhas, Karol havia encerrado recentemente o relacionamento com o suspeito. Na noite de sexta-feira, 3, ela participou de uma festa e, ao retornar para casa durante a madrugada, foi atacada pelo ex-companheiro, que estaria aguardando na residência.

De acordo com o g1, a influenciadora ainda foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

Suspeito foi preso em flagrante

Conforme a Secretaria da Segurança, o homem, de 26 anos, foi detido logo após o crime e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.

Em nota ao g1, a pasta informou: "O crime ocorreu na mesma data da captura. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para a ocorrência. [...] A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento".

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Morte gerou comoção nas redes sociais

A notícia da morte de Karol Belchior provocou uma onda de homenagens nas redes sociais, onde a influenciadora reunia aproximadamente 500 mil seguidores.

Familiares, amigos e admiradores publicaram mensagens de despedida e lamentaram a perda da jovem. Entre as manifestações, um seguidor escreveu: "Meus sentimentos para todos da família. Karol era uma mulher incrível, cheia de vida e sonhos".