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POLÍCIA

Influenciadora de 27 anos é morta e ex é preso por feminicídio

Jovem que reunia cerca de 500 mil seguidores foi atacada dentro de casa

Beatriz Santos
Por
Ana Karoline de Sousa Rocha reunia cerca de 500 mil seguidores
Ana Karoline de Sousa Rocha reunia cerca de 500 mil seguidores - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida nas redes sociais como Karol Belchior, foi assassinada a facadas na madrugada deste sábado, 4, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O principal suspeito é o ex-namorado da jovem, que foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança. Karol tinha 27 anos, acumulava cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais e deixa um filho.

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Crime aconteceu dentro da residência

De acordo com testemunhas, Karol havia encerrado recentemente o relacionamento com o suspeito. Na noite de sexta-feira, 3, ela participou de uma festa e, ao retornar para casa durante a madrugada, foi atacada pelo ex-companheiro, que estaria aguardando na residência.

De acordo com o g1, a influenciadora ainda foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.

Suspeito foi preso em flagrante

Conforme a Secretaria da Segurança, o homem, de 26 anos, foi detido logo após o crime e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.

Em nota ao g1, a pasta informou: "O crime ocorreu na mesma data da captura. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para a ocorrência. [...] A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento".

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Morte gerou comoção nas redes sociais

A notícia da morte de Karol Belchior provocou uma onda de homenagens nas redes sociais, onde a influenciadora reunia aproximadamente 500 mil seguidores.

Familiares, amigos e admiradores publicaram mensagens de despedida e lamentaram a perda da jovem. Entre as manifestações, um seguidor escreveu: "Meus sentimentos para todos da família. Karol era uma mulher incrível, cheia de vida e sonhos".

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