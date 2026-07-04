Soldado da PM morre após mal súbito em academia da polícia

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Durante um treino físico em uma academia da Polícia Militar em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, o policial militar Felipe dos Santos Bettio, de 28 anos, passou mal e morreu na quinta-feira, 2, após sofrer um infarto.

De acordo com o batalhão, o soldado estava em sua rotina matinal na esteira quando sofreu um mal súbito. Ele chegou a ser atendido imediatamente após o ocorrido.

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Felipe foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde equipes médicas realizaram manobras de reanimação. Apesar dos esforços, a morte foi confirmada ainda na unidade.

A Polícia Militar informou que não havia registro de problemas de saúde conhecidos no histórico do soldado. As circunstâncias do caso serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

O militar era natural do Rio Grande do Sul e já havia servido como sargento do Exército Brasileiro em Santa Maria (RS). Ele ingressou na Polícia Militar do Paraná em agosto de 2022 e, atualmente, atuava no Grupo de Operações com Cães (K9) do 26º Batalhão, sediado em Telêmaco Borba.

Felipe deixa esposa e filhos. O corpo foi sepultado nesta sexta-feira, 3, em São Gabriel (RS).

Em manifestação oficial, o 26º Batalhão lamentou a morte do policial, prestando solidariedade à família, amigos e colegas de farda. A unidade destacou ainda a dedicação do soldado ao serviço policial e afirmou que sua trajetória foi marcada por compromisso, honra e dedicação à corporação e à sociedade.