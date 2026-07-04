Ex-mulher do goleiro Bruno sofria ameaças de agiotas e deixou carta

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Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, segue desaparecida desde quinta-feira, 2, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Novos detalhes registrados junto à Polícia Militar indicam que ela deixou o celular em casa, cartas de despedida e mensagens com supostos agiotas cobrando dívidas.

Segundo o boletim de ocorrência, o atual marido de Dayanne relatou à PM que ela deixou os filhos aos cuidados da mãe por volta das 11h e, desde então, não deu mais notícias. No celular da esposa, ele afirmou ter encontrado conversas com pessoas que seriam agiotas e fariam cobranças relacionadas a supostas dívidas.

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O marido também informou ter localizado várias cartas com conteúdo de despedida. Em uma delas, Dayanne teria afirmado que vinha sofrendo ameaças de agiotas e pediu que as autoridades protegessem seus familiares.

Carta e investigações

Na mesma carta, datada de 2 de julho, ela também escreveu que queria que as filhas permanecessem com a mãe e os filhos com o pai.

Nas redes sociais, o marido de Dayanne compartilhou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro dela. “A família está desesperada, e qualquer informação pode fazer a diferença”, diz o material.

A Polícia Civil informou que as diligências realizadas até o momento “apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime”. Apesar disso, o caso continua sendo investigado.

Relação com Bruno

Dayanne foi esposa do goleiro Bruno Fernandes quando Eliza Samudio desapareceu, em junho de 2010. Ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador com Eliza, mas acabou absolvida das acusações.

Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. A investigação concluiu que Eliza foi morta após cobrar do goleiro o reconhecimento da paternidade de Bruninho.

Da relação com Bruno, Dayanne teve duas filhas: Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17.