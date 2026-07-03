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DESAPARECIDA

Ex-mulher do goleiro Bruno desaparece e abandona filhas

A mulher deixou duas cartas de despedida antes de sumir

Franciely Gomes
Por
Dayanne ao lado de Bruno
Dayanne ao lado de Bruno - Foto: Reprodução | Redes sociais

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza está desaparecida. Ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, a mulher abandonou as filhas na casa da mãe e sumiu em seguida, deixando duas cartas de despedida para a família.

De acordo com informações divulgadas pelo portal O Tempo, ela foi vista pela última vez nesta quinta-feira, 2, e a família ainda não tem notícias sobre seu paradeiro. O atual marido de Dayanne chegou a acionar o advogado da família em busca dela, mas não obteve sucesso.

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Fontes alegam que o marido dela também encontrou conversas de Dayanne com homens que se diziam agiotas, porém ainda ainda não há uma explicação concreta para seu sumiço repentino.

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Em seu perfil do Instagram, ele fez um post com a foto dela e pediu ajuda para encontrá-la. “A família está desesperada e qualquer informação pode fazer a diferença”, dizia a legenda.

Post de desaparecimento de Dayanne
Post de desaparecimento de Dayanne - Foto: Reprodução | Instagram

Relação com Bruno

Dayanne foi a primeira esposa do goleiro Bruno Fernandes, que ficou conhecido ao ser acusado de mandar matar Eliza Samudio, mãe de seu filho do meio, o também goleiro Bruninho Samudio.

Da relação com Bruno, Dayanne teve duas filhas: Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17, que foram deixadas na casa da mãe dela antes do sumiço.

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Tags

desaparecimento Goleiro Bruno Polícia

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