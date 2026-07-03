Ex-mulher do goleiro Bruno desaparece e abandona filhas

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Dayanne Rodrigues do Carmo Souza está desaparecida. Ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, a mulher abandonou as filhas na casa da mãe e sumiu em seguida, deixando duas cartas de despedida para a família.

De acordo com informações divulgadas pelo portal O Tempo, ela foi vista pela última vez nesta quinta-feira, 2, e a família ainda não tem notícias sobre seu paradeiro. O atual marido de Dayanne chegou a acionar o advogado da família em busca dela, mas não obteve sucesso.

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Fontes alegam que o marido dela também encontrou conversas de Dayanne com homens que se diziam agiotas, porém ainda ainda não há uma explicação concreta para seu sumiço repentino.

Em seu perfil do Instagram, ele fez um post com a foto dela e pediu ajuda para encontrá-la. “A família está desesperada e qualquer informação pode fazer a diferença”, dizia a legenda.

Post de desaparecimento de Dayanne - Foto: Reprodução | Instagram

Relação com Bruno

Dayanne foi a primeira esposa do goleiro Bruno Fernandes, que ficou conhecido ao ser acusado de mandar matar Eliza Samudio, mãe de seu filho do meio, o também goleiro Bruninho Samudio.

Da relação com Bruno, Dayanne teve duas filhas: Bruna Vitória, de 18 anos, e Maria Eduarda, de 17, que foram deixadas na casa da mãe dela antes do sumiço.