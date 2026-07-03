Jiboia é encontrada dentro de aparelho de ar-condicionado

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Uma jiboia foi encontrada dentro de um aparelho de ar-condicionado na Secretaria da Juventude e Esporte de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A presença do animal foi percebida por funcionários do órgão, que acionaram agentes da Defesa Civil municipal para o resgate.

Parte do aparelho precisou ser desmontada e uma ferramenta foi utilizada para a retirada da serpente, que foi devolvida ao seu habitat natural nesta quinta-feira, 2, longe da área residencial da cidade.

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Segundo informações da imprensa local, o animal não sofreu nenhum tipo de maus-tratos durante o período de resgate e também não há registros de seres humanos machucados.