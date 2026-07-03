Acidente com avião de pequeno porte termina com dois mortos

A forte neblina que encobriu Campo Grande (MS) Grande na manhã desta sexta-feira, 3, pode ter sido determinante para um acidente aéreo que terminou com duas mortes nas proximidades do Aeroporto Santa Maria. As vítimas são o piloto Henrique Martin e uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada.

As informações iniciais apontam que a aeronave seguia para o Pantanal de Mato Grosso do Sul, mas o piloto decidiu tentar um pouso em uma pista privada após deixar um aeródromo. A suspeita é de que a baixa visibilidade causada pelas condições climáticas tenha motivado a mudança de plano.

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O acidente ocorreu por volta das 6h30, em uma área próxima ao condomínio Terras do Golfe. Durante o atendimento da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros enfrentaram dificuldades para acessar o local, já que veículos de socorro ficaram atolados na estrada de terra. Duas equipes da corporação, além de uma unidade de resgate e uma viatura de combate a incêndio, foram mobilizadas.

Pessoas que trabalham em um hangar da pista privada relataram ter ouvido uma explosão instantes antes da confirmação da queda do avião. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A aeronave pertence à empresa Amapil Táxi Aéreo, que não havia se pronunciado até a última atualização. O avião é um EMB-810D, bimotor a pistão fabricado pela Neiva em 1983, com capacidade para até seis passageiros, além do piloto. Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o modelo é certificado para operações da aviação geral e executiva e está apto a realizar voos enquadrados no RBAC 135, regulamento que inclui serviços como o táxi-aéreo, embora isso não indique que o voo acidentado fosse dessa natureza.