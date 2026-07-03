Veja profissões com maior patrimônio no Imposto de Renda

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A Receita Federal passou a disponibilizar novos painéis com informações detalhadas sobre as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A ferramenta reúne estatísticas nacionais e por estado, permitindo consultar dados sobre renda, patrimônio, ocupação e o perfil dos contribuintes.

Os painéis foram atualizados nesta quinta-feira, 2, e incluem, pela primeira vez, informações relacionadas à raça e cor dos declarantes, campo incorporado à declaração deste ano.

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Painéis trazem perfil dos contribuintes

Entre os dados disponíveis, é possível consultar a distribuição dos contribuintes por faixa de renda, profissão, patrimônio declarado e unidade da federação.

A plataforma também reúne informações sobre o próprio processo de declaração, como o percentual de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e aqueles que optaram pelo modelo simplificado.

Os dados são apresentados de forma consolidada, preservando o sigilo fiscal dos declarantes.

Ranking mostra profissões com maior patrimônio

Os novos painéis também apresentam um ranking das profissões com maior patrimônio médio declarado.

Entre as ocupações que aparecem nas primeiras posições estão:

titulares de cartório; membros do Judiciário; integrantes do Ministério Público; diplomatas; atletas profissionais; empresários.

Segundo a Receita Federal, os valores divulgados representam a média anual de patrimônio declarada por contribuintes de cada categoria profissional.

Objetivo é ampliar a transparência

A divulgação dos painéis faz parte da estratégia da Receita Federal para ampliar o acesso a informações estatísticas sobre o Imposto de Renda.

Além de permitir análises sobre renda e patrimônio, a ferramenta oferece um panorama do perfil dos contribuintes brasileiros e do comportamento na entrega das declarações, como a adesão ao modelo pré-preenchido e ao desconto simplificado.

Os dados podem ser consultados gratuitamente no portal da Receita Federal, por meio dos painéis estatísticos do Imposto de Renda.