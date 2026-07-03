BRASIL
Veja profissões com maior patrimônio no Imposto de Renda
Painéis trazem estatísticas por faixa de renda, ocupação, raça, cor e estado
A Receita Federal passou a disponibilizar novos painéis com informações detalhadas sobre as declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A ferramenta reúne estatísticas nacionais e por estado, permitindo consultar dados sobre renda, patrimônio, ocupação e o perfil dos contribuintes.
Os painéis foram atualizados nesta quinta-feira, 2, e incluem, pela primeira vez, informações relacionadas à raça e cor dos declarantes, campo incorporado à declaração deste ano.
Painéis trazem perfil dos contribuintes
Entre os dados disponíveis, é possível consultar a distribuição dos contribuintes por faixa de renda, profissão, patrimônio declarado e unidade da federação.
A plataforma também reúne informações sobre o próprio processo de declaração, como o percentual de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e aqueles que optaram pelo modelo simplificado.
Os dados são apresentados de forma consolidada, preservando o sigilo fiscal dos declarantes.
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Ranking mostra profissões com maior patrimônio
Os novos painéis também apresentam um ranking das profissões com maior patrimônio médio declarado.
Entre as ocupações que aparecem nas primeiras posições estão:
- titulares de cartório;
- membros do Judiciário;
- integrantes do Ministério Público;
- diplomatas;
- atletas profissionais;
- empresários.
Segundo a Receita Federal, os valores divulgados representam a média anual de patrimônio declarada por contribuintes de cada categoria profissional.
Objetivo é ampliar a transparência
A divulgação dos painéis faz parte da estratégia da Receita Federal para ampliar o acesso a informações estatísticas sobre o Imposto de Renda.
Além de permitir análises sobre renda e patrimônio, a ferramenta oferece um panorama do perfil dos contribuintes brasileiros e do comportamento na entrega das declarações, como a adesão ao modelo pré-preenchido e ao desconto simplificado.
Os dados podem ser consultados gratuitamente no portal da Receita Federal, por meio dos painéis estatísticos do Imposto de Renda.