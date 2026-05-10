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Após audiência de custódia, Justiça mantém prisão do goleiro Bruno

Jogador de 41 anos foi envolvido no assassinato da ex-companheira Eliza Samudio

João Grassi
Por

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Goleiro Bruno
Goleiro Bruno - Foto: Reprodução | Placar

Após decisão da Justiça do Rio de Janeiro, foi mantida a prisão do atleta Bruno Fernandes, de 41 anos, ex-Flamengo, Corinthians e Atlético-MG, após a realização da audiência de custódia neste sábado, 9. O goleiro havia sido preso na última quinta-feira, 7.

Na decisão judicial, o juiz Danilo Miranda destacou que o mandado de prisão expedido seguia em vigor e que não houve qualquer determinação para suspender a medida. O magistrado também ordenou que Bruno fosse encaminhado para uma unidade prisional adequada ao regime semiaberto.

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O arqueiro foi levado para o Presídio José Frederico Marques, localizado no bairro de Benfica, na zona norte da Rio de Janeiro, na sexta-feira, 8.

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Nova prisão

Conhecido pelo envolvimento no assassinato da ex-companheira Eliza Samudio, em 2010, o goleiro Bruno voltou a ser preso na noite de quinta-feira, 7, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Bruno era considerado foragido e foi capturado sem apresentar resistência, colaborando com os policiais durante a abordagem. Existia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A operação que resultou na prisão aconteceu após um intercâmbio de informações entre a corporação fluminense e a Polícia Militar de Minas Gerais. Depois da captura, o ex-jogador foi encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, para o cumprimento da ordem judicial.

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