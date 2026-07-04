Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

COBRANÇA

Mãe de Eliza Samudio cobra resposta após sumiço de ex do goleiro Bruno

Sonia Moura também relembrou o desaparecimento de sua filha

Franciely Gomes
Por
A mãe de Eliza fez um post sobre o caso
A mãe de Eliza fez um post sobre o caso - Foto: Reprodução | Redes sociais

Sonia Fatima Moura usou suas redes sociais para cobrar respostas sobre o desaparecimento de Dayanne Rodrigues, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes. Mãe da modelo Eliza Samudio, ela alegou que o governo estadual de Minas Gerais precisa dar mais atenção ao caso.

“Há mais de 24 horas, Dayanne está sendo dada como desaparecida. O Estado, ele não é complacente, o Estado de Minas Gerais tem que dar uma resposta para a sociedade. Ele não pode ser conivente com esse desaparecimento”, disse ela em seu relato.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A ativista também aproveitou para citar o caso de sua filha, que foi morta a mando do goleiro e nunca teve seus restos mortais encontrados pela polícia. “A minha filha, há 16 anos atrás, foi dada como desaparecida e até nos dias atuais não temos resposta A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sonia Fatima Moura (@sonia_elizasamudio)

Sumiço de Dayanne

Dayanne Rodrigues sumiu após deixar as duas filhas na casa da mãe na região de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira, 2. Ela teria deixado duas cartas de despedida antes do sumiço.

Leia Também:

POLÍCIA

Soldado da PM morre após mal súbito em academia da polícia
Soldado da PM morre após mal súbito em academia da polícia imagem

GLOBO X CAZÉTV

Colunista da Globo detona narração da CazéTV na Copa: “Exageros”
Colunista da Globo detona narração da CazéTV na Copa: “Exageros” imagem

NO CEARÁ

Ônibus com mais de 40 romeiros tomba e deixa dois mortos
Ônibus com mais de 40 romeiros tomba e deixa dois mortos imagem

O atual marido de Dayanne registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e afirmou ter encontrado, no celular dela, mensagens de supostos agiotas. Entretanto, ainda não se sabe o motivo do sumiço dela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

desaparecimento Eliza Samudio Goleiro Bruno

Relacionadas

Mais lidas