Mãe de Eliza Samudio cobra resposta após sumiço de ex do goleiro Bruno

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Sonia Fatima Moura usou suas redes sociais para cobrar respostas sobre o desaparecimento de Dayanne Rodrigues, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes. Mãe da modelo Eliza Samudio, ela alegou que o governo estadual de Minas Gerais precisa dar mais atenção ao caso.

“Há mais de 24 horas, Dayanne está sendo dada como desaparecida. O Estado, ele não é complacente, o Estado de Minas Gerais tem que dar uma resposta para a sociedade. Ele não pode ser conivente com esse desaparecimento”, disse ela em seu relato.

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A ativista também aproveitou para citar o caso de sua filha, que foi morta a mando do goleiro e nunca teve seus restos mortais encontrados pela polícia. “A minha filha, há 16 anos atrás, foi dada como desaparecida e até nos dias atuais não temos resposta A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo”, concluiu.

Sumiço de Dayanne

Dayanne Rodrigues sumiu após deixar as duas filhas na casa da mãe na região de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quinta-feira, 2. Ela teria deixado duas cartas de despedida antes do sumiço.

O atual marido de Dayanne registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento e afirmou ter encontrado, no celular dela, mensagens de supostos agiotas. Entretanto, ainda não se sabe o motivo do sumiço dela.