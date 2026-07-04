Ônibus com mais de 40 romeiros tomba e deixa dois mortos

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Um ônibus que transportava mais de 40 romeiros tombou e deixou dois mortos e vários feridos na manhã deste sábado, 4, em uma rodovia na zona rural de Canindé, no interior do Ceará.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o veículo perdeu o controle, saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Com o impacto, vários passageiros ficaram presos às ferragens, incluindo crianças. Algumas vítimas tiveram membros amputados.

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Equipes do Corpo de Bombeiros de Canindé, Baturité e Quixadá foram mobilizadas para a ocorrência e atuam no resgate dos passageiros.

Número de vítimas pode aumentar

O trabalho das equipes ainda estava em andamento, e o número total de vítimas e o estado de saúde dos feridos seguem em apuração.

“Neste momento, a ocorrência permanece em andamento e o número de vítimas, bem como o estado de saúde dos envolvidos, ainda está sendo apurado pelas equipes de resgate”, informou o Corpo de Bombeiros.

Os sobreviventes estão sendo encaminhados ao Hospital Regional São Francisco, em Canindé. Equipes de socorro da região também foram acionadas para prestar apoio no atendimento às vítimas.

Quem eram as vítimas?

As vítimas eram de Juazeiro do Norte e retornavam de Sobral, onde haviam participado de um torneio de basquete e conquistado o título.

A dinâmica do acidente em Tauá ainda não foi completamente esclarecida. O motorista relatou que perdeu o controle do ônibus ao tentar desviar de um animal que teria aparecido na rodovia. A versão é investigada pela Polícia Civil.

Segundo acidente com ônibus em menos de um mês

Conforme reportagem do G1, este é o segundo acidente com ônibus com mortes registrado no Ceará em menos de um mês. Em 15 de junho, um veículo que transportava um time de basquete tombou na CE-187, na localidade de Santa Tereza, em Tauá, deixando sete atletas mortos e mais de 30 feridos.