Homem é preso após se fantasiar de lobisomem para assustar vizinhos

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Um homem de 41 anos foi preso após se fantasiar de lobisomem para assustar os moradores da cidade de Xexéu, na mata sul do estado de Pernambuco. Ele foi detido pela Polícia Civil e acusado dos crimes de perturbação da ordem e da tranquilidade pública.

De acordo com informações divulgadas pela PC-PE, ele foi localizado no bairro Campos Frios. Em sua residência, foram encontradas uma capa preta, luvas, máscaras de fantasias e um chapéu preto, utilizados na ação.

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Dentre as máscaras estava uma do personagem de terror do filme “Olhos Famintos”, que também era utilizada por ele nas madrugadas em que saia perambulando pelas ruas da cidade.

Itens apreendidos na casa do suspeito - Foto: Divulgação | PMPE

A investigação do caso está sendo conduzida pela 83ª Delegacia de Xexéu e o homem recebeu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perturbação da ordem e da tranquilidade pública.