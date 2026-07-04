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SURPRESA

Homem reage a roubo e empurra assaltante na piscina

Vítima entrou em luta corporal com criminoso; duas mulheres foram feitas de reféns

Gabriela Araújo
Por
Imagem ilustrativa produzida por IA
Imagem ilustrativa produzida por IA - Foto: Imagem feita por IA

Um assaltante foi empurrado na piscina após invadir uma casa e fazer duas mulheres de reféns em Santa Catarina. O criminoso, contudo, foi surpreendido pelo proprietário do imóvel que flagrou a movimentação pelas câmeras de segurança.

O dono da residência, que não teve o nome divulgado, chegou a entrar em luta corporal com um dos dois assaltantes antes de empurrá-lo. O caso foi registrado na última quinta-feira, 2. A Polícia Civil iniciou investigação sobre o ocorrido.

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Duas mulheres foram feitas de reféns

Tudo começou por volta das 8h de quinta, quando os dois criminosos invadiram a casa pelos fundos, após retirarem uma grade de proteção.

Na casa, havia duas amigas, que foram rendidas e amarradas pelos assaltantes. Segundo a polícia, eles começaram a exigir dinheiro delas e vasculharam o imóvel em busca de objetos de valor dentro do imóvel.

Após cerca de quatro horas, o dono da casa, que é pai de uma das reféns, chegou e flagrou o roubo. Inicialmente, ele foi rendido pelos assaltantes, mas conseguiu fugir e empurrar um deles na piscina.

Caso ocorreu na última quinta-feira, 2
Caso ocorreu na última quinta-feira, 2 - Foto: Reprodução | NSC TV

A PM acrescentou que, durante a ação, eles usaram balaclavas e luvas, danificaram o sistema de monitoramento da residência e adotaram medidas para dificultar o rastreamento de aparelhos eletrônicso roubados na residência.

Dono da casa fica ferido após assalto

O proprietário da residência sofreu coronhadas na cabeça e, por isso, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico, em razão do ferimento.

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brasil Polícia

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