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RACISMO

Ator denuncia caso de racismo após agressão em shopping

O artista estava acompanhado do filho quando foi agredido

Franciely Gomes
Por
O artista denunciou o caso nas redes sociais
O artista denunciou o caso nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Vitor Feitosa foi vítima de racismo durante um passeio no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o ator contou que estava acompanhado do filho, de apenas 3 anos de idade, quando foi agredido por um homem.

A agressão aconteceu após o artista perguntar onde ficava o banheiro e ser confundido com um pedinte. “Assim que pedi a informação, a resposta dele foi imediata e violenta: disse que não me daria dinheiro, mandou que eu sumisse dali com meu filho e, em seguida, me agrediu com uma cabeçada no rosto”, escreveu ele.

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O ator revelou que acionou os seguranças após o ocorrido e foi conduzido para a delegacia com o agressor, que mudou a postura e pediu desculpas a ele na frente dos policiais, pedindo que o caso fosse esquecido.

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“Desculpas não apagam a humilhação. Não apagam o trauma gerado no meu filho e na criança que estava com ele. É doloroso demais pensar que esse foi o primeiro episódio de racismo que meu filho sofreu, mesmo que indiretamente. Ele é apenas um bebê, mas teve que ver o pai ser agredido dessa forma”, desabafou.

O caso aconteceu no dia 23 de junho, quando Vitor havia acabado de buscar o filho na creche, mas só foi divulgado por ele nesta semana. O artista também afirmou que as câmeras de segurança registraram toda a agressão e que aguarda a liberação das imagens para anexá-las ao boletim de ocorrência.

Confira o relato completo:

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Um post compartilhado por Vitor Feitosa (@vitorfeitosaoficial)

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