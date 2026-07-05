Ator denuncia caso de racismo após agressão em shopping

Vitor Feitosa foi vítima de racismo durante um passeio no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o ator contou que estava acompanhado do filho, de apenas 3 anos de idade, quando foi agredido por um homem.

A agressão aconteceu após o artista perguntar onde ficava o banheiro e ser confundido com um pedinte. “Assim que pedi a informação, a resposta dele foi imediata e violenta: disse que não me daria dinheiro, mandou que eu sumisse dali com meu filho e, em seguida, me agrediu com uma cabeçada no rosto”, escreveu ele.

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O ator revelou que acionou os seguranças após o ocorrido e foi conduzido para a delegacia com o agressor, que mudou a postura e pediu desculpas a ele na frente dos policiais, pedindo que o caso fosse esquecido.

“Desculpas não apagam a humilhação. Não apagam o trauma gerado no meu filho e na criança que estava com ele. É doloroso demais pensar que esse foi o primeiro episódio de racismo que meu filho sofreu, mesmo que indiretamente. Ele é apenas um bebê, mas teve que ver o pai ser agredido dessa forma”, desabafou.

O caso aconteceu no dia 23 de junho, quando Vitor havia acabado de buscar o filho na creche, mas só foi divulgado por ele nesta semana. O artista também afirmou que as câmeras de segurança registraram toda a agressão e que aguarda a liberação das imagens para anexá-las ao boletim de ocorrência.

Confira o relato completo: