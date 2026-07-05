Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

MEC prorroga inscrições para a Prova Nacional Docente 2026; veja novo prazo

Prazo também foi estendido para as solicitações de atendimento especializado

Victoria Isabel
Por
Cargos de nível superior exigem diploma reconhecido pelo MEC
Cargos de nível superior exigem diploma reconhecido pelo MEC - Foto: Freepik/Divulgação

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) neste sábado, 4. O prazo também foi estendido para as solicitações de atendimento especializado e uso do nome social.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Sistema PND. A taxa é de R$ 85 e poderá ser paga até 14 de julho.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A aplicação da prova está mantida para 20 de setembro, enquanto o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.

A PND é composta por duas etapas:

  • Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva,
  • Componente Específico, formada por 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante.

Ao todo, serão avaliadas 21 áreas de licenciatura.

Leia Também:

CONCURSOS

IBGE prorroga prazo para inscrições de concurso com 8 mil vagas temporárias
IBGE prorroga prazo para inscrições de concurso com 8 mil vagas temporárias imagem

SALVADOR

Funceb abre inscrições para oficinas gratuitas de artes cênicas
Funceb abre inscrições para oficinas gratuitas de artes cênicas imagem

CONCURSOS

Corpo de Bombeiros prorroga prazo de inscrições para concurso público
Corpo de Bombeiros prorroga prazo de inscrições para concurso público imagem

Segundo o MEC, a avaliação utiliza a prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas) para medir a formação dos concluintes dos cursos de licenciatura. Além disso, os resultados poderão subsidiar processos seletivos e concursos públicos para o ingresso na carreira docente da educação básica pública.

Cronograma

  • Inscrições: até 10 de julho;
  • Solicitação de atendimento especializado e uso do nome social: até 10 de julho;
  • Pagamento da taxa: até 14 de julho;
  • Aplicação da prova: 20 de setembro;
  • Resultado final: 15 de dezembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Educação MEC prova

Relacionadas

Mais lidas