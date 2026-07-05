BRASIL
MEC prorroga inscrições para a Prova Nacional Docente 2026; veja novo prazo
Prazo também foi estendido para as solicitações de atendimento especializado
As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) neste sábado, 4. O prazo também foi estendido para as solicitações de atendimento especializado e uso do nome social.
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Sistema PND. A taxa é de R$ 85 e poderá ser paga até 14 de julho.
A aplicação da prova está mantida para 20 de setembro, enquanto o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.
A PND é composta por duas etapas:
- Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva,
- Componente Específico, formada por 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante.
Ao todo, serão avaliadas 21 áreas de licenciatura.
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Segundo o MEC, a avaliação utiliza a prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas) para medir a formação dos concluintes dos cursos de licenciatura. Além disso, os resultados poderão subsidiar processos seletivos e concursos públicos para o ingresso na carreira docente da educação básica pública.
Cronograma
- Inscrições: até 10 de julho;
- Solicitação de atendimento especializado e uso do nome social: até 10 de julho;
- Pagamento da taxa: até 14 de julho;
- Aplicação da prova: 20 de setembro;
- Resultado final: 15 de dezembro.