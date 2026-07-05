MEC prorroga inscrições para a Prova Nacional Docente 2026; veja novo prazo

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As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) neste sábado, 4. O prazo também foi estendido para as solicitações de atendimento especializado e uso do nome social.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Sistema PND. A taxa é de R$ 85 e poderá ser paga até 14 de julho.

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A aplicação da prova está mantida para 20 de setembro, enquanto o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.

A PND é composta por duas etapas:

Formação Geral Docente, com 30 questões objetivas e uma discursiva,

Componente Específico, formada por 50 questões de múltipla escolha voltadas à área de formação do participante.

Ao todo, serão avaliadas 21 áreas de licenciatura.

Segundo o MEC, a avaliação utiliza a prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas) para medir a formação dos concluintes dos cursos de licenciatura. Além disso, os resultados poderão subsidiar processos seletivos e concursos públicos para o ingresso na carreira docente da educação básica pública.

Cronograma