IBGE prorroga prazo para inscrições de concurso com 8 mil vagas temporárias

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o processo seletivo que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os profissionais selecionados irão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com previsão de início das atividades em janeiro de 2027.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos requisitos do edital.

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Salários e benefícios

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. Para algumas funções, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Como será a seleção

A seleção será realizada em etapa única, composta por prova com 60 questões objetivas distribuídas entre língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e conhecimentos específicos de cada cargo. O exame acontece em 27 de setembro e o resultado vai a público em 18 de dezembro.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 18 de dezembro.

Contratos

Os aprovados serão contratados por até 12 meses para atuar nas atividades do Censo Agropecuário. Os contratos poderão ser prorrogados, conforme a necessidade do IBGE, respeitando o prazo máximo permitido pela legislação. O processo seletivo também prevê formação de cadastro de reserva para futuras convocações.