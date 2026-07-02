CONCURSOS
IBGE prorroga prazo para inscrições de concurso com 8 mil vagas temporárias
Oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até o dia 9 de julho as inscrições para o processo seletivo que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os profissionais selecionados irão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com previsão de início das atividades em janeiro de 2027.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos requisitos do edital.
Salários e benefícios
As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. Para algumas funções, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Como será a seleção
A seleção será realizada em etapa única, composta por prova com 60 questões objetivas distribuídas entre língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e conhecimentos específicos de cada cargo. O exame acontece em 27 de setembro e o resultado vai a público em 18 de dezembro.
O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 18 de dezembro.
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Contratos
Os aprovados serão contratados por até 12 meses para atuar nas atividades do Censo Agropecuário. Os contratos poderão ser prorrogados, conforme a necessidade do IBGE, respeitando o prazo máximo permitido pela legislação. O processo seletivo também prevê formação de cadastro de reserva para futuras convocações.