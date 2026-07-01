CONCURSOS
Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quarta
Oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo
Os interessados em participar do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até esta quarta-feira, 1º, às 23h, para realizar a inscrição. A seleção é destinada ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e oferece 8.238 vagas temporárias distribuídas por todo o país.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos requisitos do edital.
Salários e benefícios
As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. Para algumas funções, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Como será a seleção
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro. O exame contará com 60 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.
O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 18 de dezembro.
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Contratos
Os aprovados serão contratados por até 12 meses para atuar nas atividades do Censo Agropecuário. Os contratos poderão ser prorrogados, conforme a necessidade do IBGE, respeitando o prazo máximo permitido pela legislação. O processo seletivo também prevê formação de cadastro de reserva para futuras convocações.