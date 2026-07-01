Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quarta

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Os interessados em participar do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até esta quarta-feira, 1º, às 23h, para realizar a inscrição. A seleção é destinada ao 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e oferece 8.238 vagas temporárias distribuídas por todo o país.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora IBFC. A taxa é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos requisitos do edital.

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Salários e benefícios

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. Para algumas funções, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Como será a seleção

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, marcada para o dia 27 de setembro. O exame contará com 60 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 18 de dezembro.

Contratos

Os aprovados serão contratados por até 12 meses para atuar nas atividades do Censo Agropecuário. Os contratos poderão ser prorrogados, conforme a necessidade do IBGE, respeitando o prazo máximo permitido pela legislação. O processo seletivo também prevê formação de cadastro de reserva para futuras convocações.