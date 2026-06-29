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Concursos anunciam vagas com salários de até R$ 39 mil; veja lista

Seleções em diversas regiões do país oferecem vagas

Iarla Queiroz
Por
Há oportunidades em órgãos públicos de todo o Brasil
Há oportunidades em órgãos públicos de todo o Brasil - Foto: Reprodução | SSP-BA

Quem pretende ingressar no serviço público encontra uma série de concursos com inscrições abertas em diferentes estados brasileiros. As seleções oferecem oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 39 mil.

As vagas contemplam áreas administrativas e cargos especializados em órgãos estaduais, municipais e instituições federais. Como cada edital possui regras próprias, é importante que os candidatos consultem os requisitos, o cronograma e as etapas de seleção antes de efetuar a inscrição.

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Nordeste concentra oportunidades na Bahia, Alagoas e Maranhão

Na região Nordeste, há processos seletivos para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), com 172 vagas e remuneração de até R$ 11 mil, além da Prefeitura de Lajedinho, na Bahia, que oferece 28 vagas, cadastro de reserva e salários de até R$ 15 mil.

Também estão abertas as inscrições para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 36 vagas e remuneração de até R$ 13 mil, para o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que disponibiliza 25 vagas com salários de até R$ 12 mil, e para a Prefeitura de Carolina (MA), que reúne 382 oportunidades e vencimentos de até R$ 14 mil.

Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL)

  • Vagas: 172
  • Salário: até R$ 11 mil
  • Escolaridade: conforme edital
  • Inscrições até: 21 de julho

Prefeitura de Lajedinho (BA)

  • Vagas: 28 + cadastro de reserva
  • Salário: até R$ 15 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
  • Inscrições até: 12 de julho

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

  • Vagas: 36
  • Salário: até R$ 13 mil
  • Escolaridade: graduação e pós-graduação
  • Inscrições até: 27 de julho

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

  • Vagas: 25
  • Salário: até R$ 12 mil
  • Escolaridade: nível médio completo
  • Inscrições até: 24 de julho

Prefeitura de Carolina (MA)

  • Vagas: 382
  • Salário: até R$ 14 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
  • Inscrições até: 6 de julho

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Sul e Sudeste também têm seleções abertas

Em São Paulo, a Prefeitura de Itupeva abriu 106 vagas com salários de até R$ 19 mil, enquanto a Fundação Florestal oferece 68 oportunidades e remuneração de até R$ 10 mil.

Na região Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul reúne 620 vagas com salários que chegam a R$ 17 mil. Já a Prefeitura de Ponta Grossa (PR) abriu 56 oportunidades com vencimentos de até R$ 14 mil, e a Prefeitura de Goioerê (PR) oferece 41 vagas com remuneração de R$ 19 mil.

Prefeitura de Itupeva (SP)

  • Vagas: 106
  • Salário: até R$ 19 mil
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Inscrições até: 20 de julho

Fundação Florestal (SP)

  • Vagas: 68
  • Salário: até R$ 10 mil
  • Escolaridade: nível médio completo
  • Inscrições até: 16 de julho

Brigada Militar (RS)

  • Vagas: 620
  • Salário: até R$ 17 mil
  • Escolaridade: níveis médio e superior
  • Inscrições até: 2 de julho

Prefeitura de Ponta Grossa (PR)

  • Vagas: 56
  • Salário: até R$ 14 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior
  • Inscrições até: 3 de julho

Prefeitura de Goioerê (PR)

  • Vagas: 41
  • Salário: R$ 19 mil
  • Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
  • Inscrições até: 13 de julho

Norte amplia oferta de vagas

Além do concurso do TCE-AC, a região Norte também conta com seleção da Prefeitura de Araguaína (TO), que oferece 1.456 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 16 mil.

Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)

  • Vagas: 1
  • Salário: R$ 39 mil
  • Escolaridade: nível superior
  • Inscrições até: 30 de junho

Prefeitura de Araguaína (TO)

  • Vagas: 1.456
  • Salário: até R$ 16 mil
  • Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
  • Inscrições até: 6 de julho

Prefeitura de Nova Xavantina (MT)

  • Vagas: cadastro de reserva
  • Salário: até R$ 28 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
  • Inscrições até: 7 de julho

Câmara de Jardim (MS)

  • Vagas: 12
  • Salário: até R$ 10 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Inscrições até: 13 de julho

Prefeitura de Minaçu (GO)

  • Vagas: 90
  • Salário: até R$ 21 mil
  • Escolaridade: nível superior
  • Inscrições até: 27 de julho

Salários chegam a R$ 39 mil

O maior salário entre os concursos abertos é o do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), que oferece uma vaga com remuneração de R$ 39 mil para candidatos com nível superior.

Na região Centro-Oeste, a Prefeitura de Nova Xavantina (MT) disponibiliza cadastro de reserva com salários de até R$ 28 mil. Já a Prefeitura de Minaçu (GO) oferece 90 vagas com remuneração de até R$ 21 mil, enquanto a Câmara de Jardim (MS) abriu 12 vagas com salários de até R$ 10 mil.

Prefeitura de Nova Xavantina (MT)

  • Vagas: cadastro de reserva
  • Salário: até R$ 28 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
  • Inscrições até: 7 de julho

Câmara de Jardim (MS)

  • Vagas: 12
  • Salário: até R$ 10 mil
  • Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
  • Inscrições até: 13 de julho

Prefeitura de Minaçu (GO)

  • Vagas: 90
  • Salário: até R$ 21 mil
  • Escolaridade: nível superior
  • Inscrições até: 27 de julho

Confira os prazos de inscrição

As inscrições variam conforme cada edital e seguem abertas até datas diferentes ao longo de julho. Os processos seletivos estabelecem regras específicas sobre escolaridade, número de vagas, etapas de avaliação e cronograma, por isso os candidatos devem consultar as informações de cada concurso antes de realizar a inscrição.

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