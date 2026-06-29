Concursos anunciam vagas com salários de até R$ 39 mil; veja lista

Quem pretende ingressar no serviço público encontra uma série de concursos com inscrições abertas em diferentes estados brasileiros. As seleções oferecem oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 39 mil.

As vagas contemplam áreas administrativas e cargos especializados em órgãos estaduais, municipais e instituições federais. Como cada edital possui regras próprias, é importante que os candidatos consultem os requisitos, o cronograma e as etapas de seleção antes de efetuar a inscrição.

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Nordeste concentra oportunidades na Bahia, Alagoas e Maranhão

Na região Nordeste, há processos seletivos para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), com 172 vagas e remuneração de até R$ 11 mil, além da Prefeitura de Lajedinho, na Bahia, que oferece 28 vagas, cadastro de reserva e salários de até R$ 15 mil.

Também estão abertas as inscrições para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 36 vagas e remuneração de até R$ 13 mil, para o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que disponibiliza 25 vagas com salários de até R$ 12 mil, e para a Prefeitura de Carolina (MA), que reúne 382 oportunidades e vencimentos de até R$ 14 mil.

Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL)

Vagas: 172

172 Salário: até R$ 11 mil

até R$ 11 mil Escolaridade: conforme edital

conforme edital Inscrições até: 21 de julho

Prefeitura de Lajedinho (BA)

Vagas: 28 + cadastro de reserva

28 + cadastro de reserva Salário: até R$ 15 mil

Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior

níveis fundamental, médio/técnico e superior Inscrições até: 12 de julho

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Vagas: 36

36 Salário: até R$ 13 mil

até R$ 13 mil Escolaridade: graduação e pós-graduação

graduação e pós-graduação Inscrições até: 27 de julho

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

Vagas: 25

25 Salário: até R$ 12 mil

até R$ 12 mil Escolaridade: nível médio completo

nível médio completo Inscrições até: 24 de julho

Prefeitura de Carolina (MA)

Vagas: 382

382 Salário: até R$ 14 mil

até R$ 14 mil Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior

níveis fundamental, médio/técnico e superior Inscrições até: 6 de julho

Sul e Sudeste também têm seleções abertas



Em São Paulo, a Prefeitura de Itupeva abriu 106 vagas com salários de até R$ 19 mil, enquanto a Fundação Florestal oferece 68 oportunidades e remuneração de até R$ 10 mil.

Na região Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul reúne 620 vagas com salários que chegam a R$ 17 mil. Já a Prefeitura de Ponta Grossa (PR) abriu 56 oportunidades com vencimentos de até R$ 14 mil, e a Prefeitura de Goioerê (PR) oferece 41 vagas com remuneração de R$ 19 mil.

Prefeitura de Itupeva (SP)

Vagas: 106

106 Salário: até R$ 19 mil

até R$ 19 mil Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Inscrições até: 20 de julho

Fundação Florestal (SP)

Vagas: 68

68 Salário: até R$ 10 mil

até R$ 10 mil Escolaridade: nível médio completo

nível médio completo Inscrições até: 16 de julho

Brigada Militar (RS)

Vagas: 620

620 Salário: até R$ 17 mil

até R$ 17 mil Escolaridade: níveis médio e superior

níveis médio e superior Inscrições até: 2 de julho

Prefeitura de Ponta Grossa (PR)

Vagas: 56

56 Salário: até R$ 14 mil

até R$ 14 mil Escolaridade: níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior

níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior Inscrições até: 3 de julho

Prefeitura de Goioerê (PR)

Vagas: 41

41 Salário: R$ 19 mil

R$ 19 mil Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

níveis médio, técnico e superior Inscrições até: 13 de julho

Norte amplia oferta de vagas

Além do concurso do TCE-AC, a região Norte também conta com seleção da Prefeitura de Araguaína (TO), que oferece 1.456 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 16 mil.

Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)

Vagas: 1

1 Salário: R$ 39 mil

R$ 39 mil Escolaridade: nível superior

nível superior Inscrições até: 30 de junho

Prefeitura de Araguaína (TO)

Vagas: 1.456

1.456 Salário: até R$ 16 mil

até R$ 16 mil Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

níveis médio, técnico e superior Inscrições até: 6 de julho

Prefeitura de Nova Xavantina (MT)

Vagas: cadastro de reserva

Salário: até R$ 28 mil

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Inscrições até: 7 de julho

Câmara de Jardim (MS)

Vagas: 12

12 Salário: até R$ 10 mil

até R$ 10 mil Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

níveis fundamental, médio e superior Inscrições até: 13 de julho

Prefeitura de Minaçu (GO)

Vagas: 90

90 Salário: até R$ 21 mil

até R$ 21 mil Escolaridade: nível superior

nível superior Inscrições até: 27 de julho

Salários chegam a R$ 39 mil

O maior salário entre os concursos abertos é o do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), que oferece uma vaga com remuneração de R$ 39 mil para candidatos com nível superior.

Na região Centro-Oeste, a Prefeitura de Nova Xavantina (MT) disponibiliza cadastro de reserva com salários de até R$ 28 mil. Já a Prefeitura de Minaçu (GO) oferece 90 vagas com remuneração de até R$ 21 mil, enquanto a Câmara de Jardim (MS) abriu 12 vagas com salários de até R$ 10 mil.

Prefeitura de Nova Xavantina (MT)

Vagas: cadastro de reserva

cadastro de reserva Salário: até R$ 28 mil

até R$ 28 mil Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

níveis fundamental, médio, técnico e superior Inscrições até: 7 de julho

Câmara de Jardim (MS)

Vagas: 12

12 Salário: até R$ 10 mil

até R$ 10 mil Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

níveis fundamental, médio e superior Inscrições até: 13 de julho

Prefeitura de Minaçu (GO)

Vagas: 90

90 Salário: até R$ 21 mil

até R$ 21 mil Escolaridade: nível superior

nível superior Inscrições até: 27 de julho

Confira os prazos de inscrição

As inscrições variam conforme cada edital e seguem abertas até datas diferentes ao longo de julho. Os processos seletivos estabelecem regras específicas sobre escolaridade, número de vagas, etapas de avaliação e cronograma, por isso os candidatos devem consultar as informações de cada concurso antes de realizar a inscrição.