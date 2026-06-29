CONCURSOS
Concursos anunciam vagas com salários de até R$ 39 mil; veja lista
Seleções em diversas regiões do país oferecem vagas
Quem pretende ingressar no serviço público encontra uma série de concursos com inscrições abertas em diferentes estados brasileiros. As seleções oferecem oportunidades para candidatos de diversos níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 39 mil.
As vagas contemplam áreas administrativas e cargos especializados em órgãos estaduais, municipais e instituições federais. Como cada edital possui regras próprias, é importante que os candidatos consultem os requisitos, o cronograma e as etapas de seleção antes de efetuar a inscrição.
Nordeste concentra oportunidades na Bahia, Alagoas e Maranhão
Na região Nordeste, há processos seletivos para o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), com 172 vagas e remuneração de até R$ 11 mil, além da Prefeitura de Lajedinho, na Bahia, que oferece 28 vagas, cadastro de reserva e salários de até R$ 15 mil.
Também estão abertas as inscrições para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com 36 vagas e remuneração de até R$ 13 mil, para o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que disponibiliza 25 vagas com salários de até R$ 12 mil, e para a Prefeitura de Carolina (MA), que reúne 382 oportunidades e vencimentos de até R$ 14 mil.
Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL)
- Vagas: 172
- Salário: até R$ 11 mil
- Escolaridade: conforme edital
- Inscrições até: 21 de julho
Prefeitura de Lajedinho (BA)
- Vagas: 28 + cadastro de reserva
- Salário: até R$ 15 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
- Inscrições até: 12 de julho
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
- Vagas: 36
- Salário: até R$ 13 mil
- Escolaridade: graduação e pós-graduação
- Inscrições até: 27 de julho
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão
- Vagas: 25
- Salário: até R$ 12 mil
- Escolaridade: nível médio completo
- Inscrições até: 24 de julho
Prefeitura de Carolina (MA)
- Vagas: 382
- Salário: até R$ 14 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio/técnico e superior
- Inscrições até: 6 de julho
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Sul e Sudeste também têm seleções abertas
Em São Paulo, a Prefeitura de Itupeva abriu 106 vagas com salários de até R$ 19 mil, enquanto a Fundação Florestal oferece 68 oportunidades e remuneração de até R$ 10 mil.
Na região Sul, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul reúne 620 vagas com salários que chegam a R$ 17 mil. Já a Prefeitura de Ponta Grossa (PR) abriu 56 oportunidades com vencimentos de até R$ 14 mil, e a Prefeitura de Goioerê (PR) oferece 41 vagas com remuneração de R$ 19 mil.
Prefeitura de Itupeva (SP)
- Vagas: 106
- Salário: até R$ 19 mil
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Inscrições até: 20 de julho
Fundação Florestal (SP)
- Vagas: 68
- Salário: até R$ 10 mil
- Escolaridade: nível médio completo
- Inscrições até: 16 de julho
Brigada Militar (RS)
- Vagas: 620
- Salário: até R$ 17 mil
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Inscrições até: 2 de julho
Prefeitura de Ponta Grossa (PR)
- Vagas: 56
- Salário: até R$ 14 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior
- Inscrições até: 3 de julho
Prefeitura de Goioerê (PR)
- Vagas: 41
- Salário: R$ 19 mil
- Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
- Inscrições até: 13 de julho
Norte amplia oferta de vagas
Além do concurso do TCE-AC, a região Norte também conta com seleção da Prefeitura de Araguaína (TO), que oferece 1.456 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 16 mil.
Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)
- Vagas: 1
- Salário: R$ 39 mil
- Escolaridade: nível superior
- Inscrições até: 30 de junho
Prefeitura de Araguaína (TO)
- Vagas: 1.456
- Salário: até R$ 16 mil
- Escolaridade: níveis médio, técnico e superior
- Inscrições até: 6 de julho
Prefeitura de Nova Xavantina (MT)
- Vagas: cadastro de reserva
- Salário: até R$ 28 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Inscrições até: 7 de julho
Câmara de Jardim (MS)
- Vagas: 12
- Salário: até R$ 10 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Inscrições até: 13 de julho
Prefeitura de Minaçu (GO)
- Vagas: 90
- Salário: até R$ 21 mil
- Escolaridade: nível superior
- Inscrições até: 27 de julho
Salários chegam a R$ 39 mil
O maior salário entre os concursos abertos é o do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), que oferece uma vaga com remuneração de R$ 39 mil para candidatos com nível superior.
Na região Centro-Oeste, a Prefeitura de Nova Xavantina (MT) disponibiliza cadastro de reserva com salários de até R$ 28 mil. Já a Prefeitura de Minaçu (GO) oferece 90 vagas com remuneração de até R$ 21 mil, enquanto a Câmara de Jardim (MS) abriu 12 vagas com salários de até R$ 10 mil.
Prefeitura de Nova Xavantina (MT)
- Vagas: cadastro de reserva
- Salário: até R$ 28 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Inscrições até: 7 de julho
Câmara de Jardim (MS)
- Vagas: 12
- Salário: até R$ 10 mil
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Inscrições até: 13 de julho
Prefeitura de Minaçu (GO)
- Vagas: 90
- Salário: até R$ 21 mil
- Escolaridade: nível superior
- Inscrições até: 27 de julho
Confira os prazos de inscrição
As inscrições variam conforme cada edital e seguem abertas até datas diferentes ao longo de julho. Os processos seletivos estabelecem regras específicas sobre escolaridade, número de vagas, etapas de avaliação e cronograma, por isso os candidatos devem consultar as informações de cada concurso antes de realizar a inscrição.