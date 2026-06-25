UFBA abre concurso com 37 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) publicou, nesta quinta-feira (25), o edital de abertura do novo concurso público destinado ao provimento de 37 vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior. As oportunidades são para lotação nos campi de Salvador e Vitória da Conquista.

O certame exige dos candidatos o diploma de graduação na área de atuação e titulação de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), a depender do perfil da vaga.

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Salários e benefícios

Os vencimentos iniciais dos docentes são calculados com base no regime de trabalho e na titulação acadêmica comprovada no ato da posse.

20 horas semanais

Graduação: R$ 3.198,59

Aperfeiçoamento: R$ 3.358,52

Especialização: R$ 3.518,45

Mestrado: R$ 3.998,24

Doutorado: R$ 5.037,78

40 horas semanais

Graduação: R$ 4.478,03

Aperfeiçoamento: R$ 4.813,88

Especialização: R$ 5.149,74

Mestrado: R$ 6.157,29

Doutorado: R$ 8.340,33

Regime de Dedicação Exclusiva (DE)

Graduação: R$ 6.397,19

Aperfeiçoamento: R$ 7.036,91

Especialização: R$ 7.676,63

Mestrado: R$ 9.595,78

Doutorado: R$ 13.753,96

Além do salário base, os profissionais recebem auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-saúde e auxílio-creche para dependentes.

Vagas e requisitos por área de conhecimento

As 37 vagas distribuídas pelo edital contemplam as seguintes especialidades e exigências mínimas:

Gestão da Produção e Métodos Quant.: Graduação em Administração, Engenharia, Economia ou Estatística + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Administração, Engenharia, Economia ou Estatística + Doutorado (1 vaga) Enfermagem (Saúde da Mulher): Graduação em Enfermagem + Doutorado + Especialização em Obstetrícia (1 vaga)

Graduação em Enfermagem + Doutorado + Especialização em Obstetrícia (1 vaga) Fundamentos de Enfermagem: Graduação em Enfermagem + Mestrado (1 vaga)

Graduação em Enfermagem + Mestrado (1 vaga) Gestão e Educação em Saúde: Graduação em Enfermagem + Mestrado (1 vaga)

Graduação em Enfermagem + Mestrado (1 vaga) Extensão Rural: Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Administração ou Economia + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Administração ou Economia + Doutorado (1 vaga) Geotecnia: Graduação em Engenharia Civil + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Engenharia Civil + Doutorado (1 vaga) Materiais de Construção: Graduação em Engenharia + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Engenharia + Doutorado (1 vaga) Transporte/Infraestrutura: Graduação em Engenharias + Mestrado e Doutorado (1 vaga)

Graduação em Engenharias + Mestrado e Doutorado (1 vaga) Eletrotécnica: Graduação em Engenharia Elétrica + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Engenharia Elétrica + Doutorado (1 vaga) Pesquisa Operacional e Ciência de Dados: Graduação em Engenharia de Produção + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Engenharia de Produção + Doutorado (1 vaga) Eng. de Controle e Automação: Mestrado ou Doutorado em Engenharia (1 vaga)

Mestrado ou Doutorado em Engenharia (1 vaga) Contabilidade e Direito: Graduação em Contabilidade e Direito + Mestrado e Doutorado em Direito ou Administração (1 vaga)

Graduação em Contabilidade e Direito + Mestrado e Doutorado em Direito ou Administração (1 vaga) Contabilidade Pública: Graduação em Contabilidade + Mestrado (1 vaga)

Graduação em Contabilidade + Mestrado (1 vaga) Educação, Gênero e Sexualidades: Graduação em Pedagogia ou Ciências Humanas + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Pedagogia ou Ciências Humanas + Doutorado (1 vaga) Arte e Educação: Licenciatura em Artes ou Pedagogia + Mestrado e Doutorado (1 vaga)

Licenciatura em Artes ou Pedagogia + Mestrado e Doutorado (1 vaga) Filosofia/Ensino de Filosofia: Graduação em Filosofia + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Filosofia + Doutorado (1 vaga) Sociologia das Desigualdades: Doutorado em Sociologia ou áreas afins (1 vaga)

Doutorado em Sociologia ou áreas afins (1 vaga) Clínica Cirúrgica I: Graduação em Medicina + Residências específicas (2 vagas)

Graduação em Medicina + Residências específicas (2 vagas) Cirurgia Torácica e Cardiovascular: Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (1 vaga)

Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (1 vaga) Psiquiatria : Graduação em Medicina + Residência + Doutorado (1 vaga)

: Graduação em Medicina + Residência + Doutorado (1 vaga) Patologia : Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (1 vaga)

: Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (1 vaga) Sistema de Informação Gerencial : Graduação em Arquivologia + Doutorado (1 vaga)

: Graduação em Arquivologia + Doutorado (1 vaga) Farmacologia : Graduação em Saúde, Biologia ou Veterinária + Doutorado (1 vaga)

: Graduação em Saúde, Biologia ou Veterinária + Doutorado (1 vaga) Geofísica Aplicada: Graduação em Física + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Física + Doutorado (1 vaga) Partículas e Campos: Graduação em Física + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Física + Doutorado (1 vaga) Perspectivas Indígenas nas Artes: Doutorado ou Notório Saber (1 vaga)

Doutorado ou Notório Saber (1 vaga) Química Analítica : Graduação em Química + Doutorado (1 vaga)

: Graduação em Química + Doutorado (1 vaga) Biotecnologia e Bioprocessos: Graduação em Biotecnologia ou Engenharia de Biotecnologia + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Biotecnologia ou Engenharia de Biotecnologia + Doutorado (1 vaga) Enfermagem Saúde da Criança: Bacharelado em Enfermagem + Doutorado (1 vaga)

Bacharelado em Enfermagem + Doutorado (1 vaga) Ginecologia e Obstetrícia: Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (2 vagas)

Graduação em Medicina + Residência ou Título de Especialista (2 vagas) Nutrição em Alimentação Coletiva: Graduação em Nutrição + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Nutrição + Doutorado (1 vaga) Pediatria/Internato: Graduação em Medicina + Residência Médica em Pediatria (1 vaga)

Graduação em Medicina + Residência Médica em Pediatria (1 vaga) Protistas/Metazoários: Graduação em Ciências Biológicas + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Ciências Biológicas + Doutorado (1 vaga) Psicometria: Graduação em Psicologia + Doutorado (1 vaga)

Graduação em Psicologia + Doutorado (1 vaga) Serviços Farmacêuticos: Graduação em Farmácia + Residência + Doutorado (1 vaga)

Inscrições e taxas de participação

As inscrições abrem nesta quinta-feira (25) e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site oficial de concursos da UFBA, até as 12h do dia 27 de julho. As taxas de inscrição foram estabelecidas com base na exigência mínima do cargo:

R$ 150,00: Para vagas com exigência de Graduação, Aperfeiçoamento ou Especialização;

R$ 180,00: Para vagas com exigência de Mestrado;

R$ 200,00: Para vagas com exigência de Doutorado.

Candidatos doadores de medula óssea ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar a isenção do pagamento no período de 25 de junho a 6 de julho, diretamente na página do certame.

Etapas de avaliação

O processo seletivo dos docentes constará de quatro etapas de avaliação com pesos diferenciados:

Prova Teórico-Prática ou Escrita: Peso 3 (caráter eliminatório e classificatório); Prova Didática: Peso 3 (caráter classificatório); Prova de Títulos: Peso 2 (caráter classificatório); Defesa de Memorial: Peso 2 (caráter classificatório).

O cronograma de aplicação das provas está previsto para o período entre 3 de setembro e 6 de novembro de 2026. O calendário detalhado com os dias e horários específicos de cada área será divulgado pela instituição no site oficial do concurso com antecedência mínima de 30 dias.

O certame terá validade de um ano, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período por critério da universidade.