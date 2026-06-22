Concurso PC BA avança após assinatura de contrato; veja detalhes

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Após ganhar nova data para publicação do edital, o concurso da Polícia Civil da Bahia (PCBA), deu mais um passo para a divulgação do documento. O contrato firmado entre o Governo da Bahia e o Instituto AOCP foi disponibilizado com detalhes importantes sobre a estrutura das provas e etapas da seleção.

O documento confirma que o concurso da Polícia Civil da Bahia ofertará 750 vagas para os cargos de delegado, escrivão e investigador, todos de nível superior. O edital deve ser publicado em julho, de acordo com o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

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O contrato detalha informações inéditas como o formato das avaliações, etapas previstas e critérios de correção.

Entre essas informações está a confirmação da banca responsável pelo certame, que é o Instituto AOCP, que já havia sido antecipada pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) em abril.

Detalhes do concurso

Etapas do concurso

De acordo com o contrato, os candidatos serão avaliados por meio de três etapas principais:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Prova de títulos.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na cidade de Salvador/BA.

Já a avaliação de títulos poderá ocorrer de forma presencial ou online, definição que ficará para o edital.

O contrato também confirma que haverá procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros habilitados na prova discursiva. A etapa ocorrerá presencialmente em Salvador.

Outro ponto relevante é que apenas os candidatos classificados na prova objetiva terão as discursivas corrigidas.

Segundo o documento, serão corrigidas provas discursivas em quantitativo correspondente a até duas vezes o número de vagas da ampla concorrência para cada cargo, além dos empatados na última colocação.

Como serão as provas

O contrato também detalha a estrutura da prova discursiva para cada carreira.

Para delegado, a avaliação será composta por:

duas questões abertas em formato de estudo de caso;

uma peça cautelar (representação) ou peça de inquérito policial.

Já para investigador e escrivão, a prova discursiva contará com:

quatro questões dissertativas.

Embora o contrato não apresente as disciplinas da prova objetiva, ele confirma que a avaliação será dividida entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Apesar de não constar no contrato com a banca, certamente haverá a cobrança de um teste de aptidão física (TAF), por se tratar de um concurso da área Policial.