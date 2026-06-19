Consórcios de Desenvolvimento abrem vagas que pagam acima de R$ 7 mil

Siga o A TARDE no Google

Os Consórcios de Desenvolvimento Sustentável do Território (CDS) Bacia do Paramirim e do Alto Sertão, na Bahia, abriram as inscrições para um processo seletivo para contratação temporária de diversos profissionais.

Os salários para as vagas variam entre R$ 2.800,00 a R$ 7.000,00. Confira os detalhes das oportunidades para cada CDS.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

CDS Bacia do Paramirim

O edital disponibiliza duas vagas, uma para cada cargo, distribuídas entre a função de:

(1) Médico(a) Veterinário(a)

(1) Assistente Administrativo.

O Médico(a) Veterinário(a) requer o ensino superior completo em Medicina Veterinária e CNH categoria “B”, no mínimo. É oferecida uma jornada de 40 horas semanais e salário de R$ 5.600,00.

Para Assistente Administrativo, é preciso ter o ensino médio completo e é prevista a carga horária de 40 horas por semana e remuneração de R$ 2.800,00.

Os aprovados serão lotados na sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim, em Caturama, com atuação junto aos municípios consorciados do território da Bacia do Paramirim, conforme as atribuições previstas no Anexo II do documento de abertura.

Os candidatos atuarão nas atividades do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e terão seleção realizada em duas etapas: análise de currículo e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de duas formas. De forma presencial, na sede do CDS Bacia do Paramirim, Avenida Rio do Pires, s/nº, Caturama, nos dias 18 e 19 de junho de 2026, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Outra opção é se inscrever pelo e-mail: [email protected], no período de 18 a 23 de junho de 2026, até as 18h.

CDS do Alto Sertão

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão divulgou edital de processo seletivo CDS Alto Sertão n.º 002/2026, no estado da Bahia, para formação de cadastro reserva e contratação temporária.

O edital prevê diferentes postos de trabalho, distribuídos da seguinte forma:

(1) Médico Veterinário (curso superior em medicina veterinária).

(1) Técnico de Nível Superior (curso superior na área de ciências agrárias).

O salário mensal varia de R$ 6.500,00 para Técnico de nível superior a R$ 7.000,00 para Médico Veterinário. Ambos contam com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Como se inscrever

As inscrições estão previstas para ocorrer entre os dias 15 e 19 de junho de 2026, presencialmente na sede do CDS Alto Sertão, em Caetité, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Também será possível se inscrever via e-mail, até às 18h do dia 19 de junho de 2026. O processo é gratuito.