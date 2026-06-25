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TRÊS EDITAIS

Prefeitura lança concursos com 158 vagas e salários de até R$ 14 mil

A cidade de 375 mil habitantes está com vagas para Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Carla Melo
Por
Prefeitura de Ponta Grossa
Prefeitura de Ponta Grossa - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, lançou três concursos públicos com 158 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades oferecem salários de até R$ 14.756,74.

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A cidade de 375 mil habitantes está com oportunidades para para Ensino Fundamental, Ensino Médio, Nível Técnico e Ensino Superior, com carga horária que podem variar de 3 e 8 horas diárias.

As vagas foram divididas em três processos seletivos:

Entre as oportunidades, estão:

  • Agente comunitário de saúde (ACS)
  • Agente de combate às endemias (ACE)
  • Professor
  • Motorista
  • Operador de maquinário
  • Arquiteto
  • Engenheiro
  • Médico
  • Veterinário
  • Administrador
  • Analista de TI
  • Dentista
  • Agente de trânsito
  • Técnico administrativo
  • Enfermagem.

Como se inscrever

As inscrições abrem na segunda-feira, 29. Os interessados poderão se cadastrar pelo site do Instituto Unifil, banca responsável pelos certames.

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Confira os detalhes de cada edital:

Concurso 001 e 003

  • Inscrições: até o dia 10 de agosto.
  • Solicitação de isenção de taxa: até dia 3 de julho
  • Prova: 13 de setembro de 2026.

Concurso 002

  • Inscrições: até o dia 29 de julho
  • Solicitação de isenção de taxa: até o dia 3 de julho
  • Prova: 30 de agosto de 2026.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 40 para vagas de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorroga o por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (43) 3375-7313 e (43) 3375-7353.

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brasil concurso vagas

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