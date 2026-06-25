TRÊS EDITAIS
Prefeitura lança concursos com 158 vagas e salários de até R$ 14 mil
A cidade de 375 mil habitantes está com vagas para Fundamental, Médio, Técnico e Superior
A Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, lançou três concursos públicos com 158 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades oferecem salários de até R$ 14.756,74.
A cidade de 375 mil habitantes está com oportunidades para para Ensino Fundamental, Ensino Médio, Nível Técnico e Ensino Superior, com carga horária que podem variar de 3 e 8 horas diárias.
As vagas foram divididas em três processos seletivos:
- Concurso 001: Educação (2 vagas para professor);
- Concurso 002: Saúde (100 vagas para ACS e ACE);
- Concurso 003: diversas áreas (56 vagas para cargos diferentes).
Entre as oportunidades, estão:
- Agente comunitário de saúde (ACS)
- Agente de combate às endemias (ACE)
- Professor
- Motorista
- Operador de maquinário
- Arquiteto
- Engenheiro
- Médico
- Veterinário
- Administrador
- Analista de TI
- Dentista
- Agente de trânsito
- Técnico administrativo
- Enfermagem.
Como se inscrever
As inscrições abrem na segunda-feira, 29. Os interessados poderão se cadastrar pelo site do Instituto Unifil, banca responsável pelos certames.
Leia Também:
Confira os detalhes de cada edital:
Concurso 001 e 003
- Inscrições: até o dia 10 de agosto.
- Solicitação de isenção de taxa: até dia 3 de julho
- Prova: 13 de setembro de 2026.
Concurso 002
- Inscrições: até o dia 29 de julho
- Solicitação de isenção de taxa: até o dia 3 de julho
- Prova: 30 de agosto de 2026.
A taxa de inscrição foi fixada em R$ 40 para vagas de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior.
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorroga o por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.
Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (43) 3375-7313 e (43) 3375-7353.