Prefeitura lança concursos com 158 vagas e salários de até R$ 14 mil

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A Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, lançou três concursos públicos com 158 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades oferecem salários de até R$ 14.756,74.

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A cidade de 375 mil habitantes está com oportunidades para para Ensino Fundamental, Ensino Médio, Nível Técnico e Ensino Superior, com carga horária que podem variar de 3 e 8 horas diárias.

As vagas foram divididas em três processos seletivos:

Entre as oportunidades, estão:

Agente comunitário de saúde (ACS)

Agente de combate às endemias (ACE)

Professor

Motorista

Operador de maquinário

Arquiteto

Engenheiro

Médico

Veterinário

Administrador

Analista de TI

Dentista

Agente de trânsito

Técnico administrativo

Enfermagem.

Como se inscrever

As inscrições abrem na segunda-feira, 29. Os interessados poderão se cadastrar pelo site do Instituto Unifil, banca responsável pelos certames.

Confira os detalhes de cada edital:

Concurso 001 e 003

Inscrições: até o dia 10 de agosto.

Solicitação de isenção de taxa: até dia 3 de julho

Prova: 13 de setembro de 2026.

Concurso 002

Inscrições: até o dia 29 de julho

Solicitação de isenção de taxa: até o dia 3 de julho

Prova: 30 de agosto de 2026.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 40 para vagas de nível fundamental, R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 120 para nível superior.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorroga o por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (43) 3375-7313 e (43) 3375-7353.