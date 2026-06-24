OPORTUNIDADE DE VAGAS
Governo federal anuncia 110 vagas para concurso público
Os órgãos terão prazo de até seis meses para publicar os editais de abertura dos certames
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou nesta quarta-feira, 24, a realização de concursos públicos para a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
De acordo com as portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), são ofertadas 110 vagas para cargos de nível superior em áreas consideradas estratégicas.
As seleções serão conduzidas pelos próprios órgãos, responsáveis pela elaboração dos editais e pela execução dos certames.
As vagas são distribuídas da seguinte forma:
- Controladoria-Geral da União
Quantidade de vagas: 60 vagas
Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle e;
- Agência Nacional de Proteção de Dados
Quantidade de vagas: 50 vagas
Cargo: Especialista em Regulação de Proteção de Dados
Próximas etapas
De acordo com as portarias, os órgãos terão prazo de até seis meses para publicar os editais de abertura dos concursos, contados a partir da publicação das autorizações.
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O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova será de dois meses.
As portarias também estabelecem que o provimento dos cargos dependerá da homologação dos resultados finais dos concursos e da confirmação de disponibilidade orçamentária e financeira para as nomeações.
Distribuição das vagas
Os concursos também observarão as políticas de ações afirmativas e de inclusão previstas na legislação vigente.
As vagas foram distribuídas entre:
- Ampla concorrência
- Reservas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas